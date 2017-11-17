Как коты помогали российским императорам

Оказывается, коты появились на Руси еще в дохристианскую эпоху. И сразу же завоевали любовь у представителей всех слоев общества.

Завести пушистого питомца было дорогим удовольствием. Стоимость кота вплоть до XV века была сопоставима с ценностью здорового пахотного животного – вола. За кошку платили гривнами – серебряными слитками в 205 граммов.

Кроме того, если человек был уличен в избиении чужого питомца, его заставляли платить хозяину компенсацию. Особую любовь к кошкам питала церковь. Только этим животным разрешалось входить в храм, так как они считались чистыми.

Этим русская церковь принципиально отличалась от католической, где пушистый зверь воспринимался как посланник дьявола. Хорошо прижились коты и при императорском дворе, сообщает "Культура. РФ".

Пушистые питомцы были и здесь на особом положении. Животным разрешалось жить в царских покоях, а с некоторых из них художники даже писали портреты.

Императоры считали котов полезными и необходимыми в быту животными. Например, Петр I утверждал, что пушистые питомцы должны жить при амбарах, чтобы ловить грызунов. Для соблюдения этого требования он даже создал соответствующий указ.

Любимого кота Петра I звали Василием. Император взял его в 1724 году из дома голландского купца, который торговал на Вологде.

