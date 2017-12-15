Путин и зияющая пустота

Традиционная пресс-конференция президента – это как всегда повод для нытья на одни и те же темы, которые повторяются из года в год. Темы нытья не отличаются оригинальностью.



Например, каждый год после пресс-конференции и даже до пресс-конференции журналисты обсуждают вечную тему того что "Путин уже не тот", причем не совсем понятно на что конкретно они жалуются. У них Путин всегда не тот. Еще одна тема для нытья: президент уворачивается от острых вопросов, хотя любому объективному наблюдателю очевидно, что если президент вдруг захочет высказаться по многим вопросам еще прямее, чем он делает, то ему придется отвечать журналистам с помощью отборного русского мата и известной цитаты Сергея Лаврова. Кстати, Лаврова президент на этой конференции процитировал, правда в более мягкой форме, когда поинтересовался у журналиста Ассошиэйтед Пресс насчет того являются ли нормальными людьми американские сенаторы, которые сначала приравнивают Россию к Северной Корее и Ирану, то есть записывают ее в официальные враги США, а потом хотят, чтобы Путин помог в решении северкорейского вопроса, но это так, к слову.



Возвращаемся к нытью. Есть еще одна тема претензий к российскому президенту, которая повторяется из года в год: мол, мало он говорит о будущем страны, и логично что эта критика кажется особенно актуальной в предвыборный период. Я, когда слышу что-то такое, то всегда говорю, что критика – не по адресу. Это не Путину нужно предъявлять претензии, это нужно предъявлять претензии российскому журналистскому сообществу, которому на будущее страны по большому счету плевать. Вот точно. Главреды или журналисты, когда придумывают вопрос для Путина – они не думают про будущее, про цифровую экономику, про роботизацию, про развитие новых технологий и модернизацию экономики, нет, у них на уме совсем другие вопросы.

Их интересуют всего четыре вещи: хайп, скандальность, просмотры и клики. Всё. Ну вот и имеем что имеем. Президент России по большей части разговаривал с ощетинившейся плакатами и микрофонами зияющей не очень умной и довольно агрессивной пустотой, из которой доносились какие-то выкрики про конкурентность, свободу и Навального. Позор. Впрочем, позор традиционный.

У Путина есть несколько элементов, на которых он постоянно акцентирует внимание и которые явно будут базой его предвыборной программы. Это инфраструктура, здравоохранение, образование, повышение доходов населения и высокие технологии.



Но вот вопросов, которые раскрыли бы эти сверхважные для страны темы – было буквально раз-два и обчелся. Хорошо, что спросили про высокотехнологичную помощь, и благодаря этому вопросу Путин получил возможность рассказать о повышении расходов на здравоохранение и о со-финансировании центров высокотехнологичной медицинской помощи в регионах. Президент также добавил, что сокращение некоторых медицинских учреждений он считает необоснованным.

Из инфраструктурных вопросов успели чуть-чуть коснуться темы развития Арктики и масштабной программы освоения Севера, которая сейчас реализуется у нас в стране, и фактическим автором которой является сам Путин. Кстати, когда на прошлой неделе запускали Ямал-СПГ и от нового, построенного с нуля города-порта Сабетта отчалил первый российский ледокол-газовоз, весь мир был в шоке от того что России удался этот инженерный и технологический прорыв, несмотря на все западные санкции. Но журналистов это не интересует, куда интереснее Собчак в красном платье, правда? Это же хайп и клики, клики и хайп.

Путин постоянно подчеркивает, что как только у государства появляется возможность, то экономический рост сразу конвертируется в конкретные меры по улучшению благосостояния граждан, и это тоже будет важной частью его предвыборной программы, которая, по его словам, почти готова.

А вот вам и конкретика: Госдума совсем недавно единогласно приняла законопроекты, предполагающие дополнительные ежемесячные выплаты гражданам, чьи дети будут рождены после 1 января 2018 года, а также программу продления выплат материнского капитала до 31 декабря 2021 года – это всё проекты президента. А сегодня Дума приняла еще один важный закон: повышение МРОТ до прожиточного минимума, и тут дело не столько в самой минимальной зарплате, а в том, что социальные выплаты, пособия и так далее – они почти все привязаны к МРОТ и тоже будут подняты. Как только экономика чуть-чуть оклемалась, чуть-чуть начала расти, власть сразу же конвертирует это в конкретное улучшение материальных условий для граждан.

На мой взгляд самый лучший вопрос, который был задан на пресс-конференции это был вопрос про талантливых детей, и мне очень жаль, что таких вопросов не было гораздо больше. А ведь для Путина создание социальных лифтов для этой талантливой молодежи, а он всю российскую молодежь считает талантливой, является едва ли не самым важным вопросом его видения России будущего.

Мы лет через 5 посмотрим на 2017 год и поймем, что самый важный проект Путина – это сеть кванториумов и детских технопарков во всех регионах страны, потому что именно из этих детских технопарков, кружков робототехники и биотехнологий выйдут не только новые Королевы, Сикорские и Вавиловы, но и российские Майкрософты и Энвидии. Президент делает ставку на молодежь, на массовые раскрытие и применение ее талантов на благо Родины. Я думаю, что это правильная ставка и что именно это путинское решение дает нам надежду на успех в XXI веке. Жаль, что это мало волнует наших журналистов. Ну ничего, я надеюсь, что новое поколение журналистов будет лучше, умнее и интереснее, а президенту на пенсии будет с кем поговорить.