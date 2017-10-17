Польза и вред молочных продуктов

Вопрос о пользе и вреде молочных продуктов уже давно волнует диетологов по всему миру. Но многие из нас живут и даже не подозревают о том, что молоко, кефир или творог могут приносить вред нашему организму. Но как же тек, ведь нас с детства приучали выпивать стакан теплого молока перед сном, а творог на завтрак – залог здоровых зубов и крепких костей?

Что мы знаем о молоке? Оно богато белком, кальцием, фосфором, магнием, витаминами A, B, D, в нем содержится множество полезных для нашего организма аминокислот. Все компоненты молока идеально сбалансированы, легко усваиваются. Молочные продукты поддерживают нормальную работу кишечника, благотворно влияют на иммунитет и обладают способностью уменьшать воздействие токсичных веществ. Сметану, например, рекомендуется употреблять людям с плохим пищеварением, а творог – язвенникам и гипертоникам. "Так в чем же противоречия ученых?", – спросите вы. Объясню.

У 16-18 процентов россиян встречается такое явление, как непереносимость лактозы – молочного сахара. "Непереносимость" означает неспособность переваривать лактозу, часто связанную с недостаточностью фермента лактазы. Однако многие из нас, имея такую непереносимость, могут об этом даже не догадываться и пенять собственное недомогание на другие источники. Как это проявляется?

Лакомитесь вы домашним сыром или мороженым, а через какое-то время начинаете ощущать неприятные симптомы: диарею, приступы тошноты и даже рвоты, вздутие и спазмы в животе… Это самые распространенные признаки непереносимости лактозы.

Имея такой диагноз выход один: замените коровье молоко на соевое, а кальций и другие полезные минералы черпайте из миндаля, брокколи, рыбы и зеленых овощей.

Помните, что молоко – это не напиток, а еда! Этот продукт довольно жирный, а, значит, его злоупотребление может серьезно навредить вашей фигуре. Не нужно запивать молоком ужин. Выбирайте молочные продукты с меньшим процентом жирности – они содержат ровно такое же количество кальция и полезных минералов, как и более жирные.

Стоит помнить, что молочные продукты обеспечивают высокий уровень насыщенных жиров и холестерина, которые известны как причины атеросклероза, а это приводит к болезням сердца.

Казеин – главный белок молока – вызывает психологическую зависимость: чем больше мы едим, скажем, сыра, тем больше его хочется – замечали? Все потому, что казеин во время расщепления превращается в пептид казоморфин, а это опиоид. Кроме того, казеин – сильный канцероген и мощный пособник рака.

Как бы парадоксально ни звучало, но в странах, где люди употребляют много молока, чаще случаются переломы бедренной кости и остеопороз. Да-да, несмотря на то, что в молоке много кальция. Дело в том, что большое количество натрия и животного белка делают нашу кровь кислой. Чтобы это компенсировать, организм вытягивает необходимые минералы из наших костей. Таким образом кровь подщелачивается, а кальций из организма выводится.

Лично я не употребляю молочные продукты в пищу – лишь изредка пару ложек творога на завтрак. А тем, кто не может жить без "молочки" – советую знать меру и прислушиваться к своему организму. Увеличить прием молочных продуктов без вреда организму можно лишь людям с III группой крови. Они всеядны и могут употреблять мясные и молочные продукты, яйца и крупы, бобовые, практически все виды фруктов и овощей. По крайней мере, так считают японцы.