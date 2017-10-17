Польза и вред молочных продуктов

Вопрос о пользе и вреде молочных продуктов уже давно волнует диетологов по всему миру. Но многие из нас живут и даже не подозревают о том, что молоко, кефир или творог могут приносить вред нашему организму. Но как же тек, ведь нас с детства приучали выпивать стакан теплого молока перед сном, а творог на завтрак – залог здоровых зубов и крепких костей?
Что мы знаем о молоке? Оно богато
белком, кальцием, фосфором, магнием, витаминами A, B, D, в
нем содержится множество полезных для нашего организма аминокислот. Все
компоненты молока идеально сбалансированы, легко усваиваются. Молочные продукты
поддерживают нормальную работу кишечника, благотворно влияют на иммунитет и
обладают способностью уменьшать воздействие токсичных веществ. Сметану,
например, рекомендуется употреблять людям с плохим пищеварением, а творог – язвенникам
и гипертоникам. "Так в чем же противоречия ученых?", – спросите вы. Объясню.
У 16-18 процентов россиян
встречается такое явление, как непереносимость лактозы – молочного сахара. "Непереносимость"
означает неспособность переваривать лактозу, часто связанную с недостаточностью
фермента лактазы. Однако многие из нас, имея такую непереносимость, могут об
этом даже не догадываться и пенять собственное недомогание на другие источники.
Как это проявляется?
- Лакомитесь вы домашним сыром или
мороженым, а через какое-то время начинаете ощущать неприятные симптомы: диарею,
приступы тошноты и даже рвоты, вздутие и спазмы в животе… Это самые
распространенные признаки непереносимости лактозы.
- Имея такой диагноз выход один: замените
коровье молоко на соевое, а кальций и другие полезные минералы черпайте из
миндаля, брокколи, рыбы и зеленых овощей.
- Помните, что молоко – это не
напиток, а еда! Этот продукт довольно жирный, а, значит, его злоупотребление
может серьезно навредить вашей фигуре. Не нужно запивать молоком ужин. Выбирайте
молочные продукты с меньшим процентом жирности – они содержат ровно такое же
количество кальция и полезных минералов, как и более жирные.
- Стоит помнить, что молочные
продукты обеспечивают высокий уровень насыщенных жиров и холестерина, которые известны
как причины атеросклероза, а это приводит к болезням сердца.
- Казеин – главный белок молока –
вызывает психологическую зависимость: чем больше мы едим, скажем, сыра, тем
больше его хочется – замечали? Все потому, что казеин во время расщепления
превращается в пептид казоморфин, а это опиоид. Кроме того, казеин – сильный
канцероген и мощный пособник рака.
- Как бы парадоксально ни звучало,
но в странах, где люди употребляют много молока, чаще случаются переломы
бедренной кости и остеопороз. Да-да, несмотря на то, что в молоке много
кальция. Дело в том, что большое количество натрия и животного белка делают
нашу кровь кислой. Чтобы это компенсировать, организм вытягивает необходимые
минералы из наших костей. Таким образом кровь подщелачивается, а кальций из
организма выводится.
Лично я не употребляю молочные
продукты в пищу – лишь изредка пару ложек творога на завтрак. А тем, кто не
может жить без "молочки" – советую знать меру и прислушиваться к своему
организму. Увеличить прием молочных продуктов без вреда организму можно лишь
людям с III группой крови. Они всеядны и могут употреблять мясные и
молочные продукты, яйца и крупы, бобовые, практически все виды фруктов и
овощей. По крайней мере, так считают японцы.