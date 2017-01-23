Пинчук пилит ножку трона Порошенко

Тема Украины остается вялотекущей и открытой. Все все понимают, особенно народ и СМИ – у них обоих абсолютная чуйка на любые перемены и перевороты.

В центре внимания сегодня украинский миллиардер Виктор Пинчук. Главный вопрос, кто он – "опасный враг" или "обозначенный" президент? Его статья в The Wall Street Journal подняла в Киеве настоящий переполох. Удар был прямым и открытым.

Нашумевшая публикация вызвала новые опасения в раде. Вся рать Петра Порошенко "схватилась за шатающийся трон" в одночасье, а президент решил не посещать обед, на который его пригласили. Что же испортило аппетит Петру Порошенко в Давосе?

Как известно он был приглашен на традиционный ланч, который организует фонд Виктора Пинчука во время ежегодного Всемирного экономического форума. А все дело в том, что Пинчук призвал налаживать отношения с Россией и восстанавливать экономику Украины.





"Для этого на вопрос территориальной принадлежности Крыма надо пока закрыть глаза и сделать вид, что его вообще не существует. На Донбассе срочно провести выборы – и пусть сами разбираются со своими проблемами. А внимание Киева сосредоточить на оказании помощи тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Проще говоря, заняться обустройством и интеграцией беженцев с Донбасса. Про евроинтеграцию стоит забыть – хотя бы на время – не до нее сейчас. А вот вступление в НАТО – это голубая мечта, которая уж точно никогда не осуществится, и это надо признать. Проблем меньше будет", – написал Виктор Пинчук в своей статье, как сообщает "Информационное агентство 365 дней".

Похоже, здравый смысл имеет место быть, особенно после "новомодных заокеанских веяний" со стороны США, когда на пост президента провозгласили миллиардера и республиканца Дональда Трампа, чья политика уходит далеко от станции "Обамщина". Большинство европейских стран всерьез задумались о рисках "ходов и выходов" от стандартных внутриполитических коалиций и стали сторонниками позиции – "надо срочно что-то менять".





На своей странице в Facebook депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко назвал Пинчука "опасным врагом". "Бизнесмен Виктор Пинчук является агентом "прозападной" пятой колонны, в отличие от откровенно антиукраинского политика Виктора Медведчука. Пинчук – враг гораздо опаснее, чем Медведчук. Последний, по крайней мере, играет открыто. Пинчук же представляет мнение тех на Западе, кто, подобно россиянам, хочет видеть Украину колонией Москвы, но маскируется под друзей, призывает к компромиссам, убеждает, что другого выхода, кроме как сдаваться, нет", – сообщается на GORDONUA.COM.

Депутат Рады от "Оппозиционного блока", бывший вице-премьер Украины, Александр Вилкул, напротив, мнение Пинчука поддержал. "Заявление Пинчука о необходимости компромисса для вывода Украины из кризиса и войны – это то, о чем говорят и украинцы, которые хотят мира, и мировые элиты", – отметил Вилкул на своей странице в Фейсбуке.

Похоже, что украинский истеблишмент всерьез обеспокоился. Ладно бы статью опубликовали в местной газетенке – все бы сочли ее за проделки "Кремлёвских хакеров", а тут ведь адекватный, договороспособный, а значит, очень даже подходящий кандидат на пост президента Украины. И ведь статью-то напечатал не где-то, а в американском журнале – вдруг ее прочтут в Белом Доме?