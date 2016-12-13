Правила купли-продажи недвижимости через интернет

Российские онлайн-сервисы постепенно отвоевали свою нишу среди поисковых ресурсов в сфере операций с недвижимостью. Объявления о продаже и покупке квартир уже редко встретишь в газетах, на ТВ и уличных стендах.

По данным агентства Moscow Sotheby's International Realty, сегодня до 90 % покупателей во всем мире ищут жилье в интернете. Однако удобным его делают не только навигация и поиск, но и сравнительно недорогое обслуживание. Себестоимость привлечения клиентов здесь гораздо ниже, чем у других информационных площадок. При этом потоки потребителей, которые массово перешли в интернет, спровоцировали свои порядки и особенности регулирования рынка, поставив под сомнение чистоту онлайн-операций. К чему стоит быть готовым при поиске или размещении интернет-предложений в сфере недвижимости?

"Оккупированное" пространство

Тот, кто регулярно бороздит просторы интернета в поисках интересных вариантов о продаже жилья, наверняка обходит стороной навязчивых риелторов – по разным причинам, например, не доверяет им или не желает переплачивать лишние деньги. Но реальность такова, что самые популярные интернет-сайты сегодня буквально перенасыщены предложениями от агентств или частных маклеров. Поэтому, связываясь по указанному телефону с потенциальным продавцом квартиры, будьте готовы к тому, что ответит вам не собственник, а посредник. В этом случае есть риск переплатить существенную сумму – в пределах 6-10 % от стоимости покупки.

Чтобы не попасться на эту удочку стоит заранее вычислить варианты, которые размещаются агентством. Например, одно и то же объявление может дублироваться несколько раз с небольшой разницей в цене. Заглянув в архив кейсов одного или нескольких сайтов, вы без труда найдете подобные предложения. Таким образом, большая часть вариантов отсеется на первом этапе, и можно будет работать с прямыми собственниками квартир.

Посредники беспокоят

Свои маркетинговые уловки риелторы-монополисты обычно отрабатывают и на частных продавцах недвижимости. Как только вы разместите на сайте объявление о продаже своей квартиры, отбоя от клиентов не будет. Но звонить станут преимущественно агенты. Сначала вам настойчиво предложат помощь и услуги, а после того, как вы откажетесь, могут пойти на хитрость – представившись покупателем, договориться о просмотре квартиры. Длиться это может от недели до нескольких месяцев, и даже фраза "посредникам не беспокоить" не убережет вас от нежелательных звонков. При этом ваше объявление, но с контактными данными посредников, будет бесконечно дублироваться, несколько раз появляться в ленте размещений, естественно без согласования с вами. На какое-то время активность риелторов может затормозить предпродажные просмотры, что заставит вас пойти на небольшой дисконт в цене.

Виртуальные объекты

Никогда не откликайтесь на объявления с нечеткими и размытыми характеристиками, сомнительно низкими ценами. Речь идет о так называемых "виртуальных объектах", которых на самом деле не существует. Фото к ним, как правило, не действительные – это можно понять по формату, качеству снимков и наличию посторонних надписей на них. Смысл уловки прост – привлечь внимание потенциального клиента, чтобы спровоцировать его на телефонный звонок для дальнейшего взаимодействия. Поэтому рассматривайте только яркие кейсы – с актуальными и качественными фотографиями, полноценной характеристикой, техническими параметрами, понятными условиями покупки и контактными данными прямого продавца.

Осторожно, мошенники

Поиск предложений в интернете потенциально увеличивает риск связаться с мошенниками. А рынок недвижимости, как вы знаете, и без того подвержен засилью "нечистых" сделок. По данным Московской ассоциации риелторов, каждая четвертая операция с недвижимостью в России совершается сомнительными агентами. Поэтому будьте избирательны в продавцах и посредниках в интернете. Работайте только с проверенными и солидными риелторскими компаниями. Нередки ситуации, когда мошенники, используя в своем нейминге известные бренды агентств недвижимости, публиковали объявления о продаже квартир по заниженной стоимости, таким образом, привлекали клиентов и регистрировали фиктивные сделки.

Никогда не делайте выводы на основе копий документов, высланных, например, на электронную почту. Помните, что интернет – это всего лишь удобный способ поиска вариантов и первичной коммуникации с продавцом или покупателем, а не посредник при заключении сделок. Изучайте оригиналы документов и задавайте вопросы только при личной встрече с продавцом.

Оценка квартиры

Ни в коем случае не ориентируйтесь на другие объявления в интернете при определении стоимости своей квартиры. Часто эти цены бывают далеки от рыночных – они могут быть как занижены – для искусственного увеличения спроса, так и наоборот, завышены – чтобы обеспечить своего рода подстраховку и "дисконт-запас". Лучше использовать онлайн-базы только для определения примерного ценового разброса. Лучше воспользуйтесь официальными данными о средней стоимости квадратного метра исходя из категории и класса жилья. На цену квартиры могут также влиять ряд параметров и характеристик – этажность, год постройки, общее состояние жилья, близость к метро и наличие инфраструктуры вблизи.