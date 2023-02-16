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Авто
Geely Coolray: голубое счастье

Geely Coolray: голубое счастье

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Кроссовер из Беларуси
прочитано 97 раз

Coolray – младшая модель в линейке Geely, состоящей, кстати, исключительно из кроссоверов. Цена стартует от 1,87 млн. рублей.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Coolray – компактный кроссовер, собираемый, на секундочку, в Беларуси. Выглядит машина просто роскошно и ультрасовременно, особенно с учетом цветовой гаммы. Глядя на нежно голубой цвет кузова, хоть и хочется подкрутить насыщенность (это я фотографам говорю), но настроение все равно поднимается.

У Coolray невероятно модная решетка радиатора, гармонично вписанные светодиодные фары и очень красивые узор линий на капоте и кузове, подчеркивающие остальные элементы.

Агрессивный обвес, красные саппорта и четыре выхлопных патрубка при трехцилиндровом двигателе это, конечно, очень серьезные понты. Насколько они оправданы, узнаем чуть позже, но, повторюсь, в красоте этому автомобилю не откажешь.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Внутренний мир Coolray столь же удивителен и прекрасен, как и его внешность, а красные кожаные вставки это вообще добивающий запрещенный прием. Выглядит все это гораздо дороже тех денег, что просит за машину производитель.

Иногда возникает ощущение перебора с наворотами, когда видишь меняющую цвет подсветку и "серебряный" пластик. Но давайте дадим все-таки дизайнерам Geely шанс. Хотя бы за шикарную мультимедийку с достойным интерфейсом и отличным, почти без задержек, откликом.

Фото: Родион Газманов

Эргономика продумана хорошо: кресла удобны как для водителя, так и для пассажиров сзади. Вообще с место здесь все очень хорошо, если не считать багажное отделение, но к этому мы еще вернемся.

КАК ЕДЕТ:

Все-таки чем ниже ожидания, тем лучше впечатления. Geely Coolray не хватает с неба звезд, но выдает вполне приличные для своего класса и цены 8,5 секунды на разгон до сотни, а роботизированная коробка с мокрым сцеплением очень резва и точна. Да и рывок во время старта тоже весьма приличный.

Подвязка достаточно энергоемка, и в то же время настроена так, чтобы в поворотах не было нелогичных неуместных кренов. Управляется Coolray очень хорошо.

Конечно внешность обещает куда больше, чем автомобиль готов предоставить, но кто запретит быть красивым?

Фото: Ольга Лесли

КАК ЗВУЧИТ:

Привет, шестиполосный эквалайзер! Сильно звук хвалить не буду: штатная акустика звучит неплохо, но не более того. Однако, настройки действительно меняют погоду. Басы чуть погромче, середину потише – и вот оно, счастье!

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Гитарный тест прошел на четыре из пяти. Во многих обзорах ложкой дегтя является как раз не очень вместительный багажник. После довольно продолжительных “эх, ухнем” и “а ну-ка навались”, гитара все же влезла в багажник горизонтально, попутно заняв добрую его половину. Видимо, 425 литров везде разные, так как при закрытии верхней крышкой багажник кажется ну совсем уж тесным.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Geely Coolray – стильный удобный современный кроссовер, который не только удобен, но и вполне приятен и интересен в вождении.
Со стартовой ценой в 1.87 млн. рублей, Coolray является младшим из линейки Geely, уступая старшим братьям Atlas Pro и Tugella в размерах и комплектации. Уверенно обгоняя одноклассников по отделке салона, единственный вопрос, который обсуждается на форумах – надежность автомобиля, причем исключительно в силу небольшого времени присутствия его на рынке. Но здесь покажет только время.

Фото: Родион Газманов

Фото: Ольга Лесли
16 февраля 2023, 15:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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