Лучший финт в карьере: Смолов исчез после автокатастрофы
По данным полиции, форвард сборной России и "Краснодара" не стал вызывать ГИБДД на место аварии. Тем самым спортсмен грубо нарушил закон, что грозит ему лишением удостоверения.
Стало известно, что Смолов спокойно оставил разбитый автомобиль за девять миллионов рублей на дороге, вызвал эвакуатор и ушел, передает Telegram-канал Mash. Такое неспортивное поведение уже назвали "лучшим финтом" Федора в карьере.
Нападающий сборной России Федор Смолов разбил BMW за 9 милли...https://t.co/jC17l0BJFj pic.twitter.com/jpJ3DBxwVK— Zakon.kz (@zakon_kz) 1 августа 2018 г.
Примечательно, но до сих пор виновник ДТП в центре Краснодара не вышел ни с кем на связь. Во всяком случае, его официально разыскивает местная полиция.
Напомним, иномарка на большой скорости попала в аварию на Ставропольской улице, повредив металлическое ограждение. Спорткар получил серьезные повреждения: крылья и двери – всмятку. К счастью, никто не пострадал. Стражи порядка проводят проверку по факту ДТП.
Смолов разбил элитный BMW M5 в ДТП в Краснодарском крае - источник #Краснодар #ДТП #Смолов #BMWhttps://t.co/qWRF6dXXDR pic.twitter.com/bW43Q12JAJ— Cобытия дня в России (@smnewsru) 1 августа 2018 г.
Как писали Dni.Ru, Федор Смолов не впервые нарушает ПДД. Футболист регулярно получает штрафы с камер контроля скорости и не всегда вовремя их оплачивает. Однако на сегодняшний день просроченных долгов перед государством у Смолова нет.
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