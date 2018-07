На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие

Cadillac по прозвищу "Зверь" – против Aurus Senat. Новую холодную войну начинают лимузины президентов США и России? – задается вопросом французский телеканал BFM TV.

"Выставкой автомобилей" назвали журналисты первую официальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома приехал на переговоры на своем бронированном лимузине Cadillac по прозвищу "Зверь". Российский лидер впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новом официальном автомобиле Aurus Senat. Как отметил телеканал, этот лимузин не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия.

По мнению журналистов, Владимир Путин возвращается к советской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном в России, он демонстрирует промышленную мощь страны. Канал напоминает, что российский лидер еще с 2012 года хотел отказаться от Mercedes S-класса в пользу российского автомобиля.

This motorcade may or may not have carried #Putin, running ~90 minutes late. In case the Russian president thinks people were here by choice to greet him —nyet. We are blocked from moving even after these cars passed...thus my uncertainty as to their contents. #HelsinkiSummit2018 pic.twitter.com/r73IDvdOdk