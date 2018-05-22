Ушла эпоха: АвтоВАЗ избавляется от Lada Priora

АвтоВАЗ объявил о планах снять с конвейера Lada Priora, а также старые модели Granta и Kalina. Производитель прекратит сборку этих машин в июле 2018 года.



На смену старым моделям придут их обновленные версии. АвтоВАЗ готовится к производству "рестайлинговых моделей в X-стиле", передает РИА ФАН.

Представители концерна пока отказываются от комментариев. В модельной линейке АвтоВАЗа осталось 22 наименования, которые объединены в семь семейств. Среди них – Vesta, Largus, Priora, Kalina, Granta, 4х4, XRAY.

Ранее сообщалось, что компания отозвала 82 автомобиля Kalina и Granta в связи с проблемами ГЛОНАСС. Решение было принято из-за того, что у этих машин существует вероятность сбоя системы оповещения об аварии.





Напомним, что Lada Priora – самый продаваемый автомобиль в серии. К 2017 году количество выпущенных машин этой модели превысило миллион.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Концерн выпускает автомобили под четырьмя брендами – Lada, Renault, Nissan, Datsun.