Российским автомобилистам разрешили водку

В топливных баках автомобилей скоро будет плескаться 40-градусная смесь с хорошо знакомым россиянам ароматом. Только в привычной пропорции этиловый спирт смешают не с водой из горных родников, а с дешевыми продуктами нефтепереработки.

Дешево, чисто и сердито. Альтернативное автомобильное топливо создали во Всероссийском НИИ переработки нефти. Как сообщают авторы разработки, биоэтанол предполагается получать из переработанной фуражной пшеницы или отходов древесины. А смешивать его надо в пропорции 40 к 60 с самой дешевой продукцией нефтеперерабатывающих заводов.

Вносить какие-либо изменения в автомобильный двигатель не потребуется, отметил завотделом автомобильных и авиационных бензинов института Михаил Ершов. "У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателем без модификаций", – рассказал специалист.

Главное препятствие на пути распространения биотоплива – конечная цена. Себестоимость-то низкая, зато акцизы высокие, объяснил президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. "Сейчас государству все равно, 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково, поэтому экономически биотопливо мало кому интересно", – подчеркнул эксперт. Альтернатива обычному бензину станет экономически выгодной только в том случае, если в России для биоэтанола акциз отменят.

В некоторых странах такое топливо уже активно используется - к примеру, в Бразилии, Таиланде и США. Что касается России, по мнению экспертов, водители едва ли полностью перейдут на "альтернативу", даже если она подешевеет. Исключение, считают специалисты, составит Северный Кавказ: в регионе много простаивающих спиртовых заводов, которые смогут заняться производством биоэтанола, пишет "Утро.ru".