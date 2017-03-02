После гонок на Bentley Кокорин попался за рулем Rolls-Royce

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин за один день успел дважды попасть в руки сотрудников правоохранительных органов. По одному из нарушений его уже оштрафовали на пять тысяч рублей.

Скандально известный футболист 25 февраля дважды грубо нарушил правила дорожного движения, сообщает Life.ru. После того, как спортсмена поймали за быстрой ездой по встречной полосе Страстного бульвара на Bentley, он опять устроил гонку, но на этот раз по Рублевскому шоссе и Ленинскому проспекту на элитном Rolls-Royce Wraith.

По первому правонарушению Кокорина уже оштрафовали на пять тысяч рублей. Его обвинили в "нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

Теперь нападающему "Зенита" грозит судебное разбирательство по факту второй гонки. Александра Кокорина могут приговорить к очередному штрафу или к лишению водительских прав.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал о первой гонке именитого спортсмена. "Накануне Кокорин был задержан в центре города за нарушение ПДД. Он ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол", – цитирует его РИА Новости. Во время гонки спортсмен не находился в состоянии алкогольного опьянения, уточняет "РЕН ТВ".

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 15 2014 в 11:23 PST

Между тем в пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт задержания водителя Bentley, но не уточнили его личность. Представитель правоохранительных органов отметил, что в ведомстве учли неоднократные нарушения водителем ПДД, и административный протокол был отправлен в суд для разбирательства по существу.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 31 2014 в 5:03 PST

Глава Всероссийской ассоциации футбола Анзор Кавазашвили заявил, что с Кокориным необходимо провести воспитательную работу. Он напомнил, что законы имеют равную силу для всех.





"Когда молодые люди имеют высоких покровителей, финансовый достаток, им крышу сносит – это одно дело. С ними должны проводить очень серьёзную воспитательную работу. Каждому человеку нужно выносить индивидуальное отношение", – цитирует Кавазашвили "НСН". " Ежегодно в России более миллиона человек лишается прав, ну что здесь такого, если Кокорина лишат прав на месяц или полгода? Ну, наймёт водителя, заплатит деньги. Эти деньги у него есть", – заключил он.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Май 19 2014 в 5:46 PDT

Напомним, сам Александр Кокорин не признает свою вину. Его адвокат, прибывший на место гонки на Bentley, заявил, что собирается в судебном порядке оспорить решение инспектора. Отметим, что у автомобиля футболиста – именной госзнак К009АА с инициалами спортсмена и номером, под которым он выступает за "Зенит".