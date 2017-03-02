Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы

Стражи порядка задержали в центре столицы нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, устроившего гонки по встречной полосе. Теперь спортсмену грозит лишение водительских прав.

Продолжение: После гонок на Bentley Кокорин попался за рулем Rolls-Royce

Футболиста задержали в ночь на 2 марта на Страстном бульваре, сообщает Life.ru. Он ехал на Bentley по встречной полосе без необходимости – дороги были свободны. Сотрудник ГИБДД оформил протокол, по которому нарушителю грозит лишение прав.

Нападающий "Зенита" не признал вину и потребовал пересмотра решения. Прибывший на место происшествия адвокат Кокорина заявил, что добьется отмены протокола. Материалы дела переданы в суд.

Отметим, что на Bentley футболиста красуется именной знак К009АА. Он содержит инициалы игрока и номер, под которым он выступает в матчах за "Зенит".

Александр Кокорин нередко попадает в поле зрения СМИ. Напомним, что 5 июля 2016 года вместе с другим скандально известным футболистом Павлом Мамаевым он устроил вечеринку, на которую организаторы и гости потратили порядка 250 тысяч евро.