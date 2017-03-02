Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы
Футболиста задержали в ночь на 2 марта на Страстном бульваре, сообщает Life.ru. Он ехал на Bentley по встречной полосе без необходимости – дороги были свободны. Сотрудник ГИБДД оформил протокол, по которому нарушителю грозит лишение прав.
Нападающий "Зенита" не признал вину и потребовал пересмотра решения. Прибывший на место происшествия адвокат Кокорина заявил, что добьется отмены протокола. Материалы дела переданы в суд.
Отметим, что на Bentley футболиста красуется именной знак К009АА. Он содержит инициалы игрока и номер, под которым он выступает в матчах за "Зенит".
Александр Кокорин нередко попадает в поле зрения СМИ. Напомним, что 5 июля 2016 года вместе с другим скандально известным футболистом Павлом Мамаевым он устроил вечеринку, на которую организаторы и гости потратили порядка 250 тысяч евро.
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