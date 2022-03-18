Трибуны ревут и скандируют: Путин вышел к народу на главном стадионе страны (видео)

Владимир Путин выступил на митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Президент заявил, что крымчане своевременно и правильно поступили, сделав свой выбор по воссоединению с родиной.
Путин также отметил, что целью спецоперации на Украине является как раз избавление людей от геноцида, пишет "Царьград". Начало спецоперации случайно совпало с днем рождения Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения.
"Он как-то сказал: "Грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда!" – сказал Путин.
После этих слов трибуны стадиона "Лужники" начали скандировать слово "Россия!".