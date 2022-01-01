Московский кинофестиваль

Конкурсную программу XXXVII Московского международного кинофестиваля значительно сократили
ММКФ закончился победой японского фильма "Мой мужчина"
Знаменитости в нарядах от кутюр промокли и замерзли на закрытии фестиваля
Закон о ненормативной лексике в кино нужно поправить, считает кинорежиссер
Фильм Валерии Гай Германики получил приз международной прессы на ММКФ
Интернет-пользователи "голову сломали", пытаясь понять идею необычного наряда
Новоиспеченная супруга актера возмутила публику своим видом
15-летняя дочь известной актрисы выросла в настоящую красавицу
Дамы в роскошных платьях и джентльмены в костюмах заполонили красную дорожку
Никита Михалков заявил, что санкции сказались на кинофестивале