Памятные даты

Люди на Васильевском спуске отмечают вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией
Президент поздравил участников митинга "Мы вместе!", посвященного второй годовщине Крымской весны
Участники митинга-концерта "Мы вместе!" в честь воссоединения с полуостровом собираются в центре города
По всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные второй годовщине воссоединения с полуостровом
16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о независимости, а спустя два дня полуостров вошел в состав России
С момента воссоединения с Россией, жизнь населения полуострова развернулась на 180 градусов
В праздничных мероприятиях приняли участие несколько тысяч человек
К годовщине возвращения Крыма в состав России итальянские ювелиры выпустили iPhone 6s Crimea Edition
Исторический референдум, по результатам которого полуостров вернулся в родную гавань, состоялся 16 марта 2014 года
Вашингтон наступает на те же грабли, поощряя исламистов в Сирии и неонацистов на Украине