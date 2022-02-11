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Военные ведомства развитых стран экономят на кибербезопасности с помощью хакатонов

Военные ведомства развитых стран экономят на кибербезопасности с помощью хакатонов

Проводя мозговые штурмы для специалистов в области безопасности, военные ведомства получают новые IT-решения.
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Исследовательский центр CheckPoint посчитал, что в 2021 году глобальное количество кибератак увеличилось на 50%. Часто хакеры пытались взломать сайты гражданских и военных ведомств. Каждую неделю эти ресурсы подвергались в среднем 1 136 атакам. Для сравнения: порталы банков атаковали 703 раза в неделю, а энергетических компаний – 736.

В прошлом году хакеры нашли уязвимые места в ресурсах Министерства юстиции США. Они получили доступ к 3% электронных ящиков агентств, подотчетных этому американскому ведомству (например, Федеральное бюро разведки (ФБР) и Управление по борьбе с наркотиками).

Летом DDoS-атаке подвергался сайт Министерства обороны России, а зимой из-за действий хакеров частично вышла из строя компьютерная сеть Министерства обороны Бельгии.

Предотвратить такие случаи помогают цифровые хакатоны – форумы для разработчиков компьютерных программ. Проводя подобные мозговые штурмы, военные ведомства получают новые IT-решения.

Например, Минобороны США с 2016 года проводит хакатон Hack the Army ("Взломай армию") для обнаружения уязвимых мест на собственных официальных ресурсах. В первый раз 371 "легальный хакер" обнаружил 118 проблемных зон. Суммарное вознаграждение составило 100 тысяч долларов. Во второй раз (в 2019 году) было выявлено 146 уязвимых мест, а в третий (в 2021-м) – уже 238 (102 – критические).

В конце прошлого года подобное мероприятие организовал Военный колледж Университета Раштри в Индии. Специалисты в области безопасности соревновались в трех номинациях, две из которых были посвящены ликвидации киберугроз. Победители получили денежные призы размером до 1,5 миллиона рупиев (это чуть больше 20 тысяч долларов).

Хакатоны проводят не только для выявления уязвимых мест. Главная цель таких форумов – повышение технической оснащенности армии. Так, осенью 2021-го Минобороны Великобритании предложило программистам разработать цифровую платформу, которая определяла бы кратчайшие и безопасные маршруты для прохода военных конвоев. Лучший софт разработала американская компания Maxar, занимающаяся производством спутников связи и оборудования для орбитальных снимков.

Кстати, то же ведомство несколько лет назад предложило 13 командам айтишников найти новые способы использования искусственного интеллекта в обороне. В итоге появилось 13 уникальных продуктов на основе ИИ.

Свой хакатон каждый год проводит НАТО. В 2019 году форум был посвящен разработке кода, который позволил бы снайперам получать своевременные уведомления о находящихся поблизости снарядах при проведении работ по разминированию; а в 2020-м — минимизации рисков утечки данных с видеоконференций, которые стали особо популярны во время пандемии коронавируса.

Стоит отметить: Пентагон спускал миллиарды долларов на кибербезопасность, но, потратив всего сотни тысяч на хакатон, выявил тысячи лазеек в "киберброне". Таким образом американские военные сэкономили сотни миллионов долларов. Сейчас же вооруженные силы США тратят на мозговые штурмы айтишников не меньше 11,6 миллиона долларов в год, что все равно оказывается выгоднее.

Россия и Китай тоже прибегают к помощи гражданских специалистов в области безопасности. Например, в начале года Минобороны РФ организовало хакатон в технополисе "Эра", где 14 команд соревновались в трех кейсах, связанных с машинной обработкой и анализом информации.

Вероятно, российские хакатоны уступают западным масштабами, но все равно очевидно: в России военные уделяют таким мероприятиям больше и больше внимания. Одна из тем недавнего форума – распознавание и структурирование целей для оружейных систем. Во время масштабного состязания в Анапе были получены серьезные результаты.

"В робототехнике у нас есть интересные разработки в сфере использования беспилотных летательных аппаратов", – рассказал начальник научно-исследовательского отдела полковник Евгений Назаров.

Закрытость российских военных можно объяснить тем, что с помощью хакатонов они значительно увеличили преимущества своих боевых систем.

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Фото: pixabay.com
Автор: 11 февраля 2022, 16:29

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