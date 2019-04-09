Вскрылись планы пришельцев уничтожить Землю до Пасхи
Дело в том, что такие изменения газовой оболочки планеты ранее зафиксированы не были. По их мнению, в произошедшем может быть замешана загадочная планета Нибиру, которая должна была покончить с Землей на Пасху. Возможно, что пришельцы целились в нашу планету, но не смогли преодолеть ее магнитное поле нашей планеты, в результате чего попали в Юпитер.
Американский физик Фримен Дайсон считает, что представители сверхразвитых цивилизаций научились за сотни тысяч лет выкачивать энергию звезд через гигантские космические станции, копирующие форму космических светил. Так называемые "сферы Дайсона" были не раз обнаружены по странному спектру радиационного излучения у звезд, сообщает портал VladTime.
Эту теорию о конце света и происках пришельцев подтверждает вывод конспиролога Скотта Уоринга. Он заявил, что Нибиру – это космический корабль пришельцев, которые способны уничтожить человечество. В конце марта его якобы заметили вблизи Солнца.
Впрочем, пользователи Сети считают, что подобные описанные уфологами картины больше походят на сценарий нового фантастического фильма голливудского производства, а не на что-то, что реально может случиться на Земле. Большинство считают, что к концу света, коснется он Земли или пройдет мимо нашей планеты, готовится бессмысленно.
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