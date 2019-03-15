Неделя до конца света: астероид размером с дом несется к Земле
Астероид астрономы обнаружили недавно. Космического путешественника назвали "EA9". Находка вызвала панику у любителей апокалиптических пророчеств: они решили, что уж теперь-то конец света настанет.
По данным астрономов, космическое тело пронесется "впритирку" к Земле – на удалении 0,6-0,8 орбиты Луны. Это 0,00204 астрономических единиц или около 305 179 километров. Хотя времени осталось немного, ученые заверяют, что обнаружили "EA9" еще до его критического приближения к земной орбите – так что о возможном конце света предупредили.
По расчетам ученых, диаметр астероида – около 37 метров. Гость из космоса промчится мимо Земли со скоростью 319,2 километра в минуту, пишет "Русский диалог". Как это отразится на планете и будет ли конец света – не сообщается. В то же время, отмечается, что в феврале другой астероид прошел на еще меньшем расстоянии от Земли.
Asteroid 2019 DG2 flew past Earth at 0.61 lunar distances https://t.co/2eH4f7u7V9 #asteroid #Earth #flyby #Asteroid2019DG2 #NEO— The Watchers (@TheWatchers_) 13 марта 2019 г.
Тем временем нумерологи и предсказатели конца света не сидят сложа руки. В очередной раз собравшись с мыслями, они решили, что конец света наступит 18 марта. Во всяком случае, начнется все именно в этот день. Согласно опубликованной некоторыми СМИ теории, с 18 марта Землю ждут 12 последовательных испытаний, каждое из которых может стать концом света.
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