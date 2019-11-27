В работе "Фейсбука" произошел сбой по всему миру

Пользователи со всего мира сообщили о проблемах в работе социальной сети "Фейсбук". Больше всего жалоб поступило от жителей Великобритании, США, Франции, Польши, Нидерландов и Филиппин.
Многие пользователи (44%) столкнулись с неполадками в работе новостной ленты, некоторые (33%) рассказали о полном отключении сайта. Остальные респонденты (21%) пожаловались на проблемы со входом в аккаунт, передает "Москва 24".
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