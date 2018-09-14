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Hi-tech

Найденные украинцами 300 тысяч ботов в Facebook оказались реальными людьми

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Pohl
Пользователь Facebook опубликовал два Google-документа, в которых размещены ссылки на 300 тысяч пользователей соцсети, а также номера телефонов, к которым привязаны аккаунты. Антон Варлам утверждает, что они принадлежат подконтрольной России структуре, предпринимающей информационные атаки на территории всего мира и Украины в частности.
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Дутую сенсацию опубликовало украинское издание Ukranews.com, котрое отмечает, что сотрудники этой таинственной российской структуры были заняты размещением массы проплаченных комментариев, которые направляли дискуссии пользователей в нужное для России русло.

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Показательно, что в самом документе с аккаунтами стоит пометка "For the partner use only (RFE/RL)" – "Только для партнера (RFE /RL)". RFE /RL – это ни что иное как "Радио Свобода".

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов отметил, что чисто теоретически возможно, чтобы сразу 300 тысяч учетных записей оказались ботами.

"Но учитывая, что под санкции США, связанные со вмешательством в выборы, ранее попало 12 россиян, которые занимались подрывом электорального процесса, становится очевидно, что власти США учли свои ошибки и впредь будут создавать более основательную доказательную базу", – говорит аналитик.

Учитывая, что руководство Facebook смогло вычислить этих людей, становится совершенно очевидно, что администрация социальной сети была бы в курсе того, что 300 тысяч человек одновременно занимаются политической агитацией и немедленно заблокировало бы их аккаунты.

"Тем не менее, я думаю, цифра в 300 тысяч будет фигурировать в обвинениях, направленных против России, якобы наша страна вмешалась в дела других государств, включая выборы", – предупреждает Николай Асафов.

А значит, украинские власти будут спекулировать неподтвержденной информацией и обвинять Россию во вмешательстве в дела Киева. "Мы видим, что существует определенная тенденция охоты на ведьм, когда нужно просто о чем-то сказать, не затрудняя себя привести доказательства. Если они сказали, что у них есть 300 тысяч, то они не будут проводить независимые проверки. Это утверждения будет являться доказанным фактом", – заключил Александр Асафов.

Он также указал, что большинство из вышеуказанных аккаунтов, скорее всего, принадлежит реальным людям, об этом можно догадаться, взглянув на то, как действует администрация Facebook.

"Мы видим, как при малейшем подозрении личные аккаунты блокируются, причем не только граждан России или связанных с Россией. Так, например, Facebook и другие сервисы удалили все аккаунты Алекса Джонса, который вполне себе американец и имеет широкую американскую аудиторию", – напоминает собеседник издания.

Политолог также обратил внимание на пометку "For the partner use only (RFE/RL)" в документе. "Радио Свобода" является органичной частью украинской политики и финансируется извне. Если посмотреть на его проекты, посвященные отдельным вопросам, то станет очевидно, что люди планомерно работают на украинском направлении. Поэтому в такой маркировке нет ничего удивительного", – резюмировал Александр Асафов.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в свою очередь отмечает, что большая часть социальных сетей находятся под контролем Соединенных Штатов.

"Надо ужесточать российское законодательство, реализовывать положения закона о российских data-центрах – а я являюсь одним из его авторов, – а также так называемого закона Яровой. То есть необходимо запретить иностранное управление российскими информационными сетями. Если будет необходимо, мы будем предлагать соответствующие поправки в закон", — подчеркивает Федоров.

14 сентября 2018, 20:12

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