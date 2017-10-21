Под санкции США попали аккаунты Instagram ресторанов "Конкорд"

Аккаунты сразу нескольких российских ресторанов оказались заблокированными в Instagram. Интересно, что заведения, чьи страницы стали недоступны несколько дней назад, входят в холдинг "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина, а он, в свою очередь, находится в санкционном списке США.

Известные плавучие московские рестораны River Palace, PalmaDeСочи и River Lounge потеряли свои страницы в Instagram. Новость о блокировке стала неожиданностью не только для пользователей сервиса, но и для руководства заведений: профили были удалены без объяснений и предупреждений.

В руководстве одного из ресторанов к инциденту отнеслись с иронией. Учитывая, что он и так весьма популярен в Москве, удаление аккаунта, на который было подписано несколько десятков тысяч человек, никак не отразится на посещаемости.

"Вряд ли это серьезно скажется на нашей работе – у нас хорошая проходимость ресторана. Единственное, обидно, что могут пострадать наши клиенты, которые могли получать бесплатные сертификаты на посещение наших ресторанов-теплоходов", – приводит слова управляющего River Palace информационное агентство Regnum.

Владелец холдинга "Конкорд" Евгений Пригожин был внесен в санкционные списки Минфина США в 2015 году. Учитывая, что Instagram принадлежит компании Facebook, неоднократно замеченной в сотрудничестве с правительством США, блокировка аккаунтов "Конкорда" может быть не более чем очередными витком американских санкций. Очевидно и то, что таким образом руководство сервиса препятствует свободному распространению информации в Сети.

Facebook не раз оказывалось в центре внимания американских СМИ из-за своих связей с американским правительством. В частности, основатель соцсети Марк Цукерберг в конце сентября 2017 года заявил о намерении передать американским властям данные о российском вмешательстве в президентские выборы: около трех тысяч рекламных объявлений, якобы размещенных российскими ботами.

До сих пор попытки Вашингтона найти российский след на последних выборах президента США оставались бесплодными. По всей видимости, за неимением других способов воздействия на Россию, американские госструктуры решили привлечь Facebook и подконтрольные ей компании для непосредственного давления на российских предпринимателей и их бизнес-активы. Но в итоге пострадали не рестораны, оставшиеся без аккаунтов в Instagram, а посетители заведений, лишившиеся скидок и сертификатов на бесплатное обслуживание.