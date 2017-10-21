Под санкции США попали аккаунты Instagram ресторанов "Конкорд"

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Суббота 21 октября
Лента новостей
15:35
В Москве выпал первый снег
15:08
На востоке Москвы может появиться новая линия метро
14:51
Лободу в "голом" платье подняли на смех
13:55
Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана
13:47
В России трансгендер сменил пол без операции
13:00
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Online
12:43
Участник "Голоса" разрушил карьеру жены
12:18
В подъезде на юге Москвы найдено тело мужчины
11:37
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
11:15
Под Москвой пьяный пассажир напал на водителя автобуса
11:02
Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным
10:28
Больная Бузова ужаснула видом
10:01
На востоке Москвы пассажиры ограбили таксиста
21:55
Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью
21:43
Больной раком Хворостовский прервал молчание
21:39
Убитая горем супруга Руссо узнала о разводе из шоу
21:23
Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)
21:09
Кто подставил жену Джигарханяна
21:06
На Савеловском направлении встали электрички
20:54
Как живет внучка Третьяка
20:39
Создано лекарство от любого типа раковой опухоли
20:37
Пьяные приезжие зверски избили москвичку на улице у театра
20:17
Где и когда москвичам посмотреть звездопад Орионид
20:03
Раскрыта главная тайна пришельцев
19:37
Миллионам компьютеров Apple грозит опасность
19:26
У известной певицы украли очки и кошельки на $50 тысяч
19:07
Страшные подробности последних часов жизни Марьянова
18:54
"Единая Россия" окажет правовую помощь детям
18:36
Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали люди
18:31
Шурыгина сделала скорбное для России заявление
18:22
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"
18:18
Беременной Рапунцель жестоко врезали после возвращения на "Дом-2"
18:15
В Сбербанке призвали россиян работать по 18 часов в сутки
17:59
Совет на выходные
17:51
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
17:42
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 11
17:41
БДСМ-вечеринка известной певицы попала на видео
17:25
Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро
17:02
Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на побои от мужа
16:58
Спасти жизнь Марьянову помешали полицейские
16:47
Киев терроризирует бывшего мужа Максаковой
16:33
Житель Подмосковья совратил 12-летнюю школьницу
16:24
Назван простой способ продлить жизнь при раке
16:07
Жена Караченцова держится из последних сил
15:54
Женщины и кровь Пикассо вызвали небывалый ажиотаж в Москве
15:53
Янукович лишил Поклонскую гражданства
15:48
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
15:37
Бородина рассказала о болезни дочери и операции
15:25
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
15:07
Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
14:56
Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
14:53
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
14:52
В Москве 4-летняя девочка умерла после визита к стоматологу
14:43
Украина оставила Поклонской гражданство
14:38
Дочь заснула от чудовищной скуки на спектакле Литвиновой
14:17
Опальной жене Джигарханяна нашли замену
14:16
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
14:11
В крови покойного Марьянова нашли алкоголь
13:57
Добрая Собчак идет в президенты "голышом"
13:33
Реновация сократит очередь на жилье
13:30
Под Петербургом нашли расчлененный труп пенсионера
13:24
Главный маг страны ушел под лед
13:18
Актер Лундгрен: Путин крутой
13:18
Иностранные архитекторы помогут реновации
13:10
Гордость Москвы: как развивается столичное образование
13:10
В Москву пришли заморозки
13:01
Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу
12:47
Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления
12:44
Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней
12:36
Россиянки назвали самые сексуальные хобби мужчин
12:27
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
12:22
Как в небо Европы попал радиоактивный рутений-106
11:53
Божена Рынска с мужем покидает Россию
11:49
Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
11:45
Путин вынес обвинительный приговор Западу
11:40
Пассажиры платят стюардессам за секс в полете
11:15
Главные события Москвы с 20 по 26 октября
11:13
Путин – чернокожему студенту: Ущипни меня
11:10
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
10:58
Подельница Серебренникова сбежала на автобусе в Латвию
10:48
Детская игра стала рассадником педофилов
10:45
Похоронившая Марьянова Толкалина попала в секс-скандал
10:33
Мертвецы оказались способными слышать и видеть
10:27
Отца "пьяного" мальчика взбесили заявления Колокольцева
09:53
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери
09:45
20-метровый факел: жуткое видео прорыва газопровода под Москвой
09:44
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
09:41
В Уфе крупному бизнесмену прострелили голову
09:35
Как взломать iPhone за две минуты (видео)
09:16
Оральный секс грозит мужчинам раком
09:10
Ургант высмеял предвыборный ролик Собчак (видео)
09:10
Радимов объявил сенсационную новость о Булановой
09:03
В Москве прохожие спугнули горе-насильника
08:41
Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
08:41
Под Москвой произошел крупный пожар
08:32
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
08:17
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
08:12
Жизнь российских водителей кардинально изменится
07:47
Под Москвой сотрудник МВД сбил ребенка
22:38
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления
В крови покойного Марьянова нашли алкоголь
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней
Экономика

Под санкции США попали аккаунты Instagram ресторанов "Конкорд"

Фото: concord-catering.ru
Аккаунты сразу нескольких российских ресторанов оказались заблокированными в Instagram. Интересно, что заведения, чьи страницы стали недоступны несколько дней назад, входят в холдинг "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина, а он, в свою очередь, находится в санкционном списке США.
прочитано 131 раз

Известные плавучие московские рестораны River Palace, PalmaDeСочи и River Lounge потеряли свои страницы в Instagram. Новость о блокировке стала неожиданностью не только для пользователей сервиса, но и для руководства заведений: профили были удалены без объяснений и предупреждений.

ПО ТЕМЕ

Российские санкции обанкротили короля пельменей

Европа осознала бессмысленность антироссийских санкций

Россия придумала неожиданный способ обойти санкции

В руководстве одного из ресторанов к инциденту отнеслись с иронией. Учитывая, что он и так весьма популярен в Москве, удаление аккаунта, на который было подписано несколько десятков тысяч человек, никак не отразится на посещаемости.

"Вряд ли это серьезно скажется на нашей работе – у нас хорошая проходимость ресторана. Единственное, обидно, что могут пострадать наши клиенты, которые могли получать бесплатные сертификаты на посещение наших ресторанов-теплоходов", – приводит слова управляющего River Palace информационное агентство Regnum.

Владелец холдинга "Конкорд" Евгений Пригожин был внесен в санкционные списки Минфина США в 2015 году. Учитывая, что Instagram принадлежит компании Facebook, неоднократно замеченной в сотрудничестве с правительством США, блокировка аккаунтов "Конкорда" может быть не более чем очередными витком американских санкций. Очевидно и то, что таким образом руководство сервиса препятствует свободному распространению информации в Сети.

Facebook не раз оказывалось в центре внимания американских СМИ из-за своих связей с американским правительством. В частности, основатель соцсети Марк Цукерберг в конце сентября 2017 года заявил о намерении передать американским властям данные о российском вмешательстве в президентские выборы: около трех тысяч рекламных объявлений, якобы размещенных российскими ботами.

До сих пор попытки Вашингтона найти российский след на последних выборах президента США оставались бесплодными. По всей видимости, за неимением других способов воздействия на Россию, американские госструктуры решили привлечь Facebook и подконтрольные ей компании для непосредственного давления на российских предпринимателей и их бизнес-активы. Но в итоге пострадали не рестораны, оставшиеся без аккаунтов в Instagram, а посетители заведений, лишившиеся скидок и сертификатов на бесплатное обслуживание.

Автор: Александр Комаров21 октября 2017, 14:35

комментарии

Политика

К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью
Больной раком Хворостовский прервал молчание
Убитая горем супруга Руссо узнала о разводе из шоу
Страшные подробности последних часов жизни Марьянова

Проишествия

Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"
Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро
Москвичка умерла после пилинга в частной клинике

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Марьянова отправили в могилу за полмиллиона

Произошедшее шокировало близких актера
Шоу-бизнес

Радимов объявил сенсационную новость о Булановой

Бывший спортсмен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней

Сенсационные откровения телеведущей после возвращения из клиники
Шоу-бизнес

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной

Актер врезал юмористу за оскорбление

Гороскоп

Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики

Фоторепортажи

Как живет внучка Третьяка
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
Юный рэпер убил продюсера-педофила
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru