В России сделали iPhone с Акинфеевым к ЧМ-2018

Специально к ЧМ-2018 российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar создал коллекцию iPhone X под эгидой "Легенды футбола". Эксклюзивные телефоны украшены портретами футболистов команд из разных стран.

Каждый из восьми новых экстраординарных дизайнов посвящен одному современному герою футбола и сборной, за которую он выступает. В серию вошли модели с изображениями Игоря Акинфеева, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Гарри Кейна, Томаса Мюллера, Поля Погбы, Кевина Де Брейне и Неймара.

Дизайн телефонов уникален. Каждый смартфон соединяет в себе колорит и особенность сразу двух стран – России и того государства, за сборную которой выступает изображенный спортсмен. Сообщается, что для создания каждого портрета потребовалась неделя, так как дизайнеры стремились достичь абсолютного сходства с прототипом.

Вокруг изображения выгравировано не только имя футболиста, но и укоренившееся прозвище команды. В случае с российской сборной дизайнеры позволили себе предположить, что название "Забиваки", произведенное от имени героя-символа ЧМ-2018, может закрепиться за командой, если она покажет хороший результат.

Особое внимание привлекает фоновый узор, который для каждой модели разработан индивидуально. Орнамент – вариация на тему традиционной русской росписи или национальной вышивки. Например, фоном для образа Роналду служит орнамент "под ягодку", а портрет Лионеля Месси дополнен росписью в стиле Гжели.

Все узоры выполнены в цветах флагов сборных и спортивных униформ команд. Такой необычный подход дизайнеры придумали и применили, чтобы подчеркнуть объединяющую силу мундиаля и воздать дань уважения легендарным cборным разных стран и России.

Кроме того, Caviar представят и первую модель в коллекции National Teams. В свою очередь она посвящена отечественной сборной, а ее дизайн интерпретирует традиционную разметку в виде шестиугольников, наносимую на футбольные мячи. Только заполнены эти шестиугольники цветами национального флага.









Впервые бренд выпустит не только смартфоны, но и "футбольные кейсы", выполненные в двух форматах – мягкие, с натуральной кожей и титановые. Их дизайны также посвящены легендам современного футбола и украшены портретами игроков.





Цена на кейсы стартует от 26 900 рублей. Стоимость смартфона iPhone X Caviar Tational Teams Russia равна 234 тысячам рублей.