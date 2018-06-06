В России сделали iPhone с Акинфеевым к ЧМ-2018
Каждый из восьми новых экстраординарных дизайнов посвящен одному современному герою футбола и сборной, за которую он выступает. В серию вошли модели с изображениями Игоря Акинфеева, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Гарри Кейна, Томаса Мюллера, Поля Погбы, Кевина Де Брейне и Неймара.
Дизайн телефонов уникален. Каждый смартфон соединяет в себе колорит и особенность сразу двух стран – России и того государства, за сборную которой выступает изображенный спортсмен. Сообщается, что для создания каждого портрета потребовалась неделя, так как дизайнеры стремились достичь абсолютного сходства с прототипом.
Вокруг изображения выгравировано не только имя футболиста, но и укоренившееся прозвище команды. В случае с российской сборной дизайнеры позволили себе предположить, что название "Забиваки", произведенное от имени героя-символа ЧМ-2018, может закрепиться за командой, если она покажет хороший результат.
Особое внимание привлекает фоновый узор, который для каждой модели разработан индивидуально. Орнамент – вариация на тему традиционной русской росписи или национальной вышивки. Например, фоном для образа Роналду служит орнамент "под ягодку", а портрет Лионеля Месси дополнен росписью в стиле Гжели.
Все узоры выполнены в цветах флагов сборных и спортивных униформ команд. Такой необычный подход дизайнеры придумали и применили, чтобы подчеркнуть объединяющую силу мундиаля и воздать дань уважения легендарным cборным разных стран и России.
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