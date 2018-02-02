Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты

Компания "Аэрофлот" внедрила модуль распознавания банковских карт в мобильные приложения для операционных систем iOS и Android. Теперь указанные на карте данные можно считывать при помощи камеры мобильного устройства. Это сокращает время на покупку билета и значительно повышает качество предоставляемых услуг.



При покупке билетов пользователи мобильных приложений могут ввести полную информацию о карте путем наведения на нее в течение нескольких секунд камеры смартфона. Сканирование данных, в том числе с высокой степенью защиты в видеопотоке, автоматически заполняет в платежной форме номер карты, а также срок ее действия и имя владельца.

Технология Smart IDReader была разработана российской компанией Smart Engines, важная ее особенность для клиентов в России – поддержка распознавания карт отечественной национальной платежной системы "Мир", участниками которой являются уже более 350 российских банков.

Также в мобильных приложениях реализована функция сканирования и распознавания документов, удостоверяющих личность. После этого поля данных о клиенте заполняются автоматически. В среднем полный цикл распознавания в видеопотоке составляет 1 – 2 секунды.

Благодаря этой функции отпадает необходимость заполнять поля вручную, что значительно экономит время пассажира.

"Аэрофлот", являющийся крупнейшим российским авиаперевозчиком, уделяет серьезное внимание развитию мобильных приложений. Компания использует новейшие разработки, благодаря которым обеспечивается наиболее качественный уровень обслуживания клиентов. К услугами пассажиров целый спектр услуг: регистрация на рейс, пользование личным кабинетом, выбор нужного тарифа и быстрое приобретения билета.





Напомним, "Аэрофлот", входящий в глобальный авиаальянс SkyTeam, является лидером воздушного транспорта России. В 2016 году крупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов человек (43,4 миллиона пассажиров – с учетом авиакомпаний одноименной группы).

Перевозчик имеет один из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Базовым аэропортом компании является столичное "Шереметьево". Авиакомпания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.

Также "Аэрофлот" – это один из лидеров гражданской авиации по применению цифровых технологий как в России, так и за рубежом. В 2017 году достижения компании в этой области были отмечены престижной премией TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации "Мобильное приложение года".

Кроме того, в прошлом году "Аэрофлот" был признан самым сильным брендов России и сильнейшим авиабрендом в соответствии с рейтингом международного агентства Brand Finance.

Ранее крупнейшая авиакомпания России подписала с госкорпорацией "Ростех" твердый контракт на 50 новейших российских самолетов МС-21. Согласно условиям договора, первый борт будет поставлен "Аэрофлоту" в начале 2020 года. Остальные лайнеры перевозчик получит в течение шести последующих лет. Авиакомпания станет крупнейшим эксплуатантом российского магистрального самолета МС-21.

