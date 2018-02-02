Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Пятница 2 февраля
Лента новостей
19:06
Названы страшные последствия антироссийских санкций
18:47
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
18:27
Под Москвой пациент умер в очереди к врачу
18:14
К чему снится бывший
17:27
В Подмосковье перевернулась фура с кислотой
17:21
"ЕР" примет участие в акции "Россия в моем сердце"
17:12
Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера
17:06
Россия унижает МОК в Швейцарии
16:52
Плюнувшие на Киев украинцы рванули в Россию
16:47
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
16:36
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
16:08
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
16:07
Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками (видео)
16:05
Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц (видео)
15:38
Перепуганный Порошенко загнал себя в угол
15:30
Алина Кабаева хочет больше золота
15:21
Ургант публично поиздевался над Меладзе
15:19
"Народный контроль" проверил НПФ в регионах
15:00
Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
14:58
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
14:47
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
14:44
Фермеры решили накормить москвичей
14:43
Совет на выходные
14:39
Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
14:37
Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким
14:33
Растворимый кофе вызывает рак
14:31
Новый поворот в деле группы Дятлова
14:15
Ульяновские курсанты отделались испугом
14:05
Умерла самая одинокая в мире птица
14:04
Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал
13:54
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе
13:42
Audi A5 Sportback: быстрый комфорт
13:38
Россиянам пообещали рекордное обогащение
13:21
Почему беременным нельзя пить обезболивающее
13:18
54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена
12:51
Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
12:51
Памфилова публично отчитала Пескова
12:29
Зимнее меню для похудения
12:28
Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой
12:21
Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
12:21
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
12:15
У располневшей Бородиной обгорело лицо
12:01
Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу
11:50
Главные события Москвы со 2 по 8 февраля
11:46
Стыдивший "мальдивца" Порошенко Киселев пошел по его стопам
11:45
Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки
11:44
Валерия Леонтьева перепутали с женщиной
11:36
На чердаке дома в Москве нашли мумию
11:16
На Украине готовится нацистский переворот
11:01
Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
10:52
Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты
10:43
В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка
10:35
Грядет новая мировая катастрофа
10:28
Назван рассадник опасных бактерий в доме
10:24
Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации
09:58
ЕС объявил войну России на Балканах
09:45
Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике
09:43
Как похудеть при сидячей работе
09:26
Пьяный студент упал на рельсы в московском метро
09:24
Украинский патриарх сделал дерзкое заявление о Путине
09:09
Тарасова пристыдила Мутко в эфире Первого канала
09:07
Центробанк лишил лицензий два московских банка
08:52
Под Москвой электричка протаранила легковушку
08:44
Долину не узнали на празднике постаревшей Началовой
08:33
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
08:19
"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами
08:19
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
22:06
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
21:59
Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
21:55
Я ошибался: найден тайный дневник студента-некрофила из Бауманки
21:33
Производство должно стать базой для цифровизации экономики
21:33
Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
21:27
Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
21:02
Умер известный журналист Первого канала
20:53
Гороскоп здоровья на февраль
20:49
Малахов заговорил о педофилии в семье Шурыгиной
20:38
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух мужчин
20:35
Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане
20:23
Чудесное спасение енотихи попало на видео
20:10
В семье Анны Снаткиной произошла трагедия
19:45
Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачьим командам
19:15
Американский щит ПВО оказался дырявым
19:07
США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"
19:00
Россия одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане
18:38
Путин объявил о новом месте работы
18:36
На ленте сортировки мусора в Москве нашли труп младенца
18:35
Почему звезды боятся рожать в России
18:14
Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
18:02
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
18:00
Под Москвой поймали банду горе-грабителей
17:43
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
17:42
ФБР начало охоту за россиянами
17:35
Надо ли запрещать гастроли украинских артистов в России
17:17
Певица НАДИ поделилась секретами
17:10
Россия "опустила" МОК из-за мямлившего Родченкова
17:03
Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели
16:52
К чему снится убийство
16:39
Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе
16:24
Старость стала новым бьюти-трендом
16:20
Народ в экстазе от шелковистой кожи Бузовой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
Оголившаяся Борисова оправдалась за странное поведение
Hi-tech

Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Компания "Аэрофлот" внедрила модуль распознавания банковских карт в мобильные приложения для операционных систем iOS и Android. Теперь указанные на карте данные можно считывать при помощи камеры мобильного устройства. Это сокращает время на покупку билета и значительно повышает качество предоставляемых услуг.
прочитано 322 раза

При покупке билетов пользователи мобильных приложений могут ввести полную информацию о карте путем наведения на нее в течение нескольких секунд камеры смартфона. Сканирование данных, в том числе с высокой степенью защиты в видеопотоке, автоматически заполняет в платежной форме номер карты, а также срок ее действия и имя владельца.

ПО ТЕМЕ

"Аэрофлот" закупит новейшие лайнеры МС-21

"Аэрофлот" продает билеты по пять рублей

"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас

Технология Smart IDReader была разработана российской компанией Smart Engines, важная ее особенность для клиентов в России – поддержка распознавания карт отечественной национальной платежной системы "Мир", участниками которой являются уже более 350 российских банков.

Также в мобильных приложениях реализована функция сканирования и распознавания документов, удостоверяющих личность. После этого поля данных о клиенте заполняются автоматически. В среднем полный цикл распознавания в видеопотоке составляет 1 – 2 секунды.

Благодаря этой функции отпадает необходимость заполнять поля вручную, что значительно экономит время пассажира.

"Аэрофлот", являющийся крупнейшим российским авиаперевозчиком, уделяет серьезное внимание развитию мобильных приложений. Компания использует новейшие разработки, благодаря которым обеспечивается наиболее качественный уровень обслуживания клиентов. К услугами пассажиров целый спектр услуг: регистрация на рейс, пользование личным кабинетом, выбор нужного тарифа и быстрое приобретения билета.

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg

Напомним, "Аэрофлот", входящий в глобальный авиаальянс SkyTeam, является лидером воздушного транспорта России. В 2016 году крупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов человек (43,4 миллиона пассажиров – с учетом авиакомпаний одноименной группы).

Перевозчик имеет один из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Базовым аэропортом компании является столичное "Шереметьево". Авиакомпания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.

Также "Аэрофлот" – это один из лидеров гражданской авиации по применению цифровых технологий как в России, так и за рубежом. В 2017 году достижения компании в этой области были отмечены престижной премией TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации "Мобильное приложение года".

Кроме того, в прошлом году "Аэрофлот" был признан самым сильным брендов России и сильнейшим авиабрендом в соответствии с рейтингом международного агентства Brand Finance.

Ранее крупнейшая авиакомпания России подписала с госкорпорацией "Ростех" твердый контракт на 50 новейших российских самолетов МС-21. Согласно условиям договора, первый борт будет поставлен "Аэрофлоту" в начале 2020 года. Остальные лайнеры перевозчик получит в течение шести последующих лет. Авиакомпания станет крупнейшим эксплуатантом российского магистрального самолета МС-21.

Автор: Иван Поляков2 февраля 2018, 17:55

комментарии

Политика

Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
Памфилова публично отчитала Пескова
На Украине готовится нацистский переворот
ЕС объявил войну России на Балканах

Шоу-бизнес

Матерящуюся Пугачеву назвали провинциальной истеричкой
Ургант публично поиздевался над Меладзе
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела

Актер прокомментировал поведение ведущей после женитьбы ее бывшего мужа
Шоу-бизнес

Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован

Адвокат актера выступил с заявлением
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты

Бывшая участница телепроекта стала матерью
Политика

Состояние больного Порошенко резко ухудшилось

Президент оказался в тяжелом положении

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль
Любовный гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России

Спорт

Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
Алина Кабаева хочет больше золота

Регионы

Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
Чудесное спасение енотихи попало на видео
Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе
Собака прокусила ягодицу российскому футболисту
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru