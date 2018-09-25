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Hi-tech

Лучшие бесплатные игры – бессмертная классика

Фото: GLOBAL LOOK press
Удивительно, но игры гораздо старше страше человека. Самые необычные и глубокие из них, естественно, придумали люди. Некоторые были созданы тысячи лет назад и дошли до нас практически в неизменном виде. Лучшие игры со временем перекочевали в интернет и стали бесплатными. Ниже – подборка простых и любимых сердцу развлечений.
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Тетрис

Изобретение двух российсиких разработчиков Алексея Пажитнова и Вадим Герасимов покорило мир еще в 1984 году. Игра "Тетрис" оказалась настолько увлекательна, что появилась в итоге практически на каждом устройстве: в первых персональных компьютерах, мобильных телефонах и даже умных часах.

"Тетрис" на большом экране. Фото: flickr.com

Суть игры проста, как все гениальное: фигурки разных форм и размеров падают на дно условного стакана; когда она составляют одну линию, эта линия исчезает, а игрок получает очки; если фигурок скопится так много, что они достигают верхней грани стакана – игра закончится.

Получить доступ в одной из лучших беслпатных игр невероятно просто. Теперь даже скачивать ничего не нужно: достаточно перейти в специальных раздел – и можно играть.

Дурак

Карточная игра "Дурак" одна из наиболее популярных на территории бывшего СССР. Многие постигали азы еще в детстве. Те же, в чьих семьях карты были под запретом, наверняка видели, как играют другие.

Игральные карты для "Дурака" – лучшие бесплатные игры. Фото: GLOBAL LOOK press/Fred Proksch/

"Дурак" гораздо старше "Тетриса". Историки уверены, что краточная игра появилась в России ближе к концу XVIII века. "Игра в дурачки" сначала была популярная только у низших сословий, позже к ней пристрастилась и знать.

В среднем партия "Дурака" длится около пяти минут. А если играть в интернете, то и вовсе гораздо быстрее. Карточная игра, которую много раз признавали лучшей, доступна бесплатно на сайте Dni.Ru.

Судоку

Многие думают, что одна из самых популярных головоломок появилась в Японии. Это не так, хотя Страна восходящего солнца и поучаствовала в создании игры.

Судоку – одна из самых популярных головоломок. Фото: flickr.com

Первые прототипы судоку появились в США и Канаде в 1970-х годах. Они базировались на идее "Латинского квадрата" российского математика Леонарда Эйлера. В Японию игра попала спустя пятнадцать лет: подобные головоломки начали придумывать одну за другую и размещать на страницах популярных журналов.

Многие издания поступают так и сегодня. Dni.Ru же предлагают сыграть в одну из лучших бесплатных игр прямо в мобильном, не скачивая никаких программ.

Классические нарды

"Гоночная" настольня игра проделала долгий путь, прежде чем попасть в Россию. Нечто похожее на нарды существовало в Древнем Египте примерно 3,5 тысяч лет до нашей эры. Трудно представить: пытались загнать шашки в "дом", полагаясь на удачный бросок и стратегию, фараоны, императоры Византии, мудрые шейхи и даже русские цари.

Бэкгэммон – такой вид приобрели нарды в разных странах мира – лучшие бесплатные игры. Фото: pixabay.com

Игра невероятно популярна и в XXI веке. В нарды играют во всех странах мира без исключения. Конечно, на востоке к ним особое отношение  – доску и специальные шашки можно найти практически в каждом доме.

В России простые наборы нард стоят достаточно дешево, но что-то качественное вряд ли обойдется дешевле нескольких тысяч рублей. Хотя сразиться в популярную игру можно и бесплатно – на нашем сайте.

Шашки

Игры шашечного типа настолько древние, что отследить их происхождение практически невозможно. Самое старое изображение нечто похожего на шашки можно найти в древнеегипетских рисунках. Подобные игры изобретались одна за другой в разных частях света на протяжении всего существования человечествах.

Расстановка шашек перед началом игры. Фото: flickr.com

Шашки в современном понимании этого слово получили распространение в России в начале XX века. Отечественная версия несколько отличается от всех остальных, но правила всегда схожи: игрокам необходимо "съесть" все шашки соперника.

Естественно, без бесплатных шашек наш раздел был бы не полноценным. Популярная игра заслуживает место среди лучших.

лучшие бесплатные игры – в специальном разделе Dni.Ru.

25 сентября 2018, 19:08

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