Вспышка на Солнце станет катастрофой для Москвы

Российские специалисты продолжают рассказывать о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце. Во второй половине дня 8 сентября может произойти катастрофа.

Ведущий научный специалист Пулковской обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что столь мощной вспышки на Солнце не было много лет. По его словам, это скажется как на здоровье людей, так и на погоде. "На погоде, естественно, не в долгосрочном плане", – пояснил эксперт.

Гончаров предупредил, что вспышка спровоцирует большое количество аварий 8 сентября, поэтому москвичам следует проявлять бдительность. "Завтра вечером количество ДТП и смертность в них резко возрастут", – сказал он.

Во избежание катастрофы автолюбителям лучше не садиться за руль во второй половине пятницы, а пешеходам – переходить дорогу только на светофоре. Родителям стоит быть внимательными к детям, не достигшим 12 лет: в этом возрасте еще велика метеочувствительность, ребенок может почувствовать себя плохо, заключил специалист.

Today's X9.33 event was the strongest flare of this solar cycle. STEREO A coronagraph imagery shows the CME.



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Ранее российские ученые сообщили, что из-за вспышки на Солнце может выйти из строя космическая техника и средства связи. Они добавили, что 7 сентября начнется магнитная буря, которая спровоцирует ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, 6 сентября произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце. "Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл – 10,3). Оно находится за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному, высшему уровню активности", – уточнили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

