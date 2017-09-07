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Вспышка на Солнце станет катастрофой для Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Felix K?stle
Российские специалисты продолжают рассказывать о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце. Во второй половине дня 8 сентября может произойти катастрофа.
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Ведущий научный специалист Пулковской обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что столь мощной вспышки на Солнце не было много лет. По его словам, это скажется как на здоровье людей, так и на погоде. "На погоде, естественно, не в долгосрочном плане", – пояснил эксперт.

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Гончаров предупредил, что вспышка спровоцирует большое количество аварий 8 сентября, поэтому москвичам следует проявлять бдительность. "Завтра вечером количество ДТП и смертность в них резко возрастут", – сказал он. 

Во избежание катастрофы автолюбителям лучше не садиться за руль во второй половине пятницы, а пешеходам – переходить дорогу только на светофоре. Родителям стоит быть внимательными к детям, не достигшим 12 лет: в этом возрасте еще велика метеочувствительность, ребенок может почувствовать себя плохо, заключил специалист.

Ранее российские ученые сообщили, что из-за вспышки на Солнце может выйти из строя космическая техника и средства связи. Они добавили, что 7 сентября начнется магнитная буря, которая спровоцирует ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями. 

Напомним, 6 сентября произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце. "Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл – 10,3). Оно находится за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному, высшему уровню активности", – уточнили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Автор: Рудольф Великолепный7 сентября 2017, 10:50

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