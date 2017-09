Вспышка на Солнце станет катастрофой для Москвы

Ведущий научный специалист Пулковской обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что столь мощной вспышки на Солнце не было много лет. По его словам, это скажется как на здоровье людей, так и на погоде. "На погоде, естественно, не в долгосрочном плане", – пояснил эксперт.

Гончаров предупредил, что вспышка спровоцирует большое количество аварий 8 сентября, поэтому москвичам следует проявлять бдительность. "Завтра вечером количество ДТП и смертность в них резко возрастут", – сказал он.

Во избежание катастрофы автолюбителям лучше не садиться за руль во второй половине пятницы, а пешеходам – переходить дорогу только на светофоре. Родителям стоит быть внимательными к детям, не достигшим 12 лет: в этом возрасте еще велика метеочувствительность, ребенок может почувствовать себя плохо, заключил специалист.

Today's X9.33 event was the strongest flare of this solar cycle. STEREO A coronagraph imagery shows the CME.



