Как мощная вспышка на Солнце ударит по россиянам

По словам руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергея Гайдаша, мощность вспышки была близка к максимальной. Эксперт подчеркнул, что может перестать работать космическая техника и системы связи.

"Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке", – отметил Гайдаш. Он не исключил, что 7 сентября начнется магнитная буря, которая приведет к ухудшению самочувствия людей с хроническими заболеваниями, передает ТАСС.

"Экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба, начавшаяся 6 сентября около 16:00 мск, а 4 сентября прошла серия вспышек класса М, предыдущего по мощности по отношению к классу Х. Выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки класса М 7 сентября, как ожидают ученые, вызовет магнитную бурю", – пояснил специалист.

Гайдаш добавил, что от Солнца к Земле летит поток протонов, способных повысить радиационный фон. По его словам, ученые отслеживают последствия вспышки, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли. Если выброс был, он достигнет нашей планеты 8-9 сентября.

Today's X9.33 event was the strongest flare of this solar cycle. STEREO A coronagraph imagery shows the CME.



