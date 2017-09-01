Путин рассказал о жизни на Марсе

Активное изучение современных материалов поможет человечеству полететь на Марс. О важных направлениях науки рассказал учащимся Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке.

"Россия, устремленная в будущее" – так назывался открытый урок, который 1 сентября для школьников Ярославля провел Владимир Путин. Учащихся особо заинтересовала тема покорения космоса. Президент подчеркнул, что для этого надо двигать науку вперед, уделять внимание самым прогрессивным направлениям.

"Полететь на Марс сегодня человеку достаточно сложно. Ведь полет займет не меньше полугода, а может быть, и больше. Если полететь на Марс и зарыться там внутрь, то можно просуществовать какое-то время. Но надо еще и зарыться – потому что на поверхности просто клетка умирает, она даже не доживет, туда-обратно не долетит при сегодняшних технологиях, при сегодняшних материалах. Это еще раз подтверждает важность направления по современным материалам", – поделился с учениками своим видением проблемы президент России.

Прорывом в деле покорения космического пространства, безусловно, станет разработка ядерного космического двигателя, отметил Путин.

"Жесткая радиация – она даже в ближнем космосе. Но все-таки космонавты прикрыты полем Земли, а чуть подальше – уже все. Сергей Королев вынашивал одну из идей, она заключалась в том, чтобы космонавты летели к удаленным планетам, окруженные водой. Но вы понимаете, какого рода двигатели нужны для того, чтобы такие идеи организовать. Вот о чем вы сейчас сказали – ядерный двигатель космический – с его помощью мы способны сделать шаг к этой, безусловно, очень интересной мечте человечества", – цитирует российского лидера РИА Новости.

В заключение Владимир Путин предложил школьникам написать сочинение на тему урока. "Для того, чтобы посмотреть в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться, предлагаю написать такое сочинение: "Россия, устремленная в будущее", – сказал президент. Путин дал учащимся задание: представить, как будет выглядеть страна в 40-50 годах XXI века.