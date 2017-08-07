Apple рассекретила главную функцию iPhone 8

В коде новой прошивки от Apple энтузиасты нашли подтверждение слухам, что новый iPhone 8 будет уметь распознавать лица. Технология Pearl ID сменит устаревшую – уже так ее можно называть – Touch ID.

Найденная энтузиастами строка кода "com.accessibility.resting.pearl.unlock" скорее всего указывает на возможность разблокировки нового iPhone, если рядом появится владелец аппарата. Если же к телефону приблизится незнакомец, аппарат будет автоматически заблокирован.

Сообщается, что новая технология Pearl ID стала известна в ходе изучения программной части умной колонки HomePod, представленной Apple в июне 2017 года. Функция будет или полностью самостоятельной, или пока дополнением к уже существующей, но стремительно устаревающей Touch ID – распознаванию владельца по отпечатку пальца.

Ранее Dni.Ru уже рассказывали об интересной находке разработчика Стива Тротон-Смита в коде прошивки нового iPhone. По утверждению эксперта, в код вшита информация о биометрической аутентификации. Это значит, что Apple действительно работает над системой для распознавания лиц.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ — Steve T-S (@stroughtonsmith) 31 июля 2017 г.

К слову, Роскачество совместно с Международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров протестировали смартфоны, представленные в России. По совокупности разных параметров смартфонам присваивались рейтинги по шкале 5,5 балла. Из около 300 моделей гаджетов первые четыре места по классификации Роскачества заняли аппараты Samsung.