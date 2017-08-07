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Hi-tech

Apple рассекретила главную функцию iPhone 8

Фото: GLOBAL LOOK press
В коде новой прошивки от Apple энтузиасты нашли подтверждение слухам, что новый iPhone 8 будет уметь распознавать лица. Технология Pearl ID сменит устаревшую – уже так ее можно называть – Touch ID.
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Найденная энтузиастами строка кода "com.accessibility.resting.pearl.unlock" скорее всего указывает на возможность разблокировки нового iPhone, если рядом появится владелец аппарата. Если же к телефону приблизится незнакомец, аппарат будет автоматически заблокирован.

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Сообщается, что новая технология Pearl ID стала известна в ходе изучения программной части умной колонки HomePod, представленной Apple в июне 2017 года. Функция будет или полностью самостоятельной, или пока дополнением к уже существующей, но стремительно устаревающей Touch ID – распознаванию владельца по отпечатку пальца.

Ранее Dni.Ru уже рассказывали об интересной находке разработчика Стива Тротон-Смита в коде прошивки нового iPhone. По утверждению эксперта, в код вшита информация о биометрической аутентификации. Это значит, что Apple действительно работает над системой для распознавания лиц.

К слову, Роскачество совместно с Международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров протестировали смартфоны, представленные в России. По совокупности разных параметров смартфонам присваивались рейтинги по шкале 5,5 балла. Из около 300 моделей гаджетов первые четыре места по классификации Роскачества заняли аппараты Samsung.

Автор: Алексей Минин7 августа 2017, 16:41
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