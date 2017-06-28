Telegram внесен в реестр Роскомнадзора

Мессенджер Telegram внесли в реестр Роскомнадзора. Это стало возможным после того, как владелец сервиса Павел Дуров предоставил необходимые данные. "Номер реестровой записи – 90-РР", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря надзорного ведомства Вадима Ампелонского.

Ранее по этому поводу высказался руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. "Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", – написал он в социальной сети "ВКонтакте".