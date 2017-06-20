"Шелл" представил новое топливо

В рамках празднования 125-летия "Шелл" в России и летнего фестиваля Shell V-Power, который состоялся на территории ВДНХ 17-18 июня, англо-голландский концерн "Шелл" объявил о начале реализации нового улучшенного топлива Shell V-Power, а также о скором появлении в России дизельного топлива Shell V-Power Diesel. Топливо реализуется через быстрорастущую сеть автозаправочных станций "Шелл".

На сегодняшний день количество фирменных АЗС англо-голландского концерна в России составляет 223 единицы. "До конца года мы откроем заправочные станции в Нижнем Новгороде и Самаре, а в следующем году можем увеличить нашу сеть еще на 50 АЗС", – делится планами директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС "Шелл" в России Виталий Маслов.



Кроме расширения сети АЗС "Шелл" и начала продаж нового усовершенствованного бензина Shell V-Power, концерн объявляет о планах по выводу на российский рынок фирменного дизельного топлива Shell V-Power Diesel. Первым регионом, где обладатели дизельных автомобилей смогут оценить качество нового продукта, станет Северо-западный федеральный округ.