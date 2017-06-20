"Шелл" представил новое топливо

На сегодняшний день количество фирменных АЗС англо-голландского концерна в России составляет 223 единицы. "До конца года мы откроем заправочные станции в Нижнем Новгороде и Самаре, а в следующем году можем увеличить нашу сеть еще на 50 АЗС", – делится планами директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС "Шелл" в России Виталий Маслов.
Кроме расширения сети АЗС "Шелл" и начала продаж нового усовершенствованного бензина Shell V-Power, концерн объявляет о планах по выводу на российский рынок фирменного дизельного топлива Shell V-Power Diesel. Первым регионом, где обладатели дизельных автомобилей смогут оценить качество нового продукта, станет Северо-западный федеральный округ.
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