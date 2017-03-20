"ВКонтакте" разрешила собирать деньги с пользователей

Руководство социальной сети "ВКонтакте" разрешило собирать группам деньги с пользователей. Решение об этом будут принимать в руководстве пабликов.

"Инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11-го "А" класса – на выпускной", – приводит пример директор по электронной коммерции Юрий Иванов. Перевести средства можно будет с помощью пластиковых карт, передает Lenta.ru.

