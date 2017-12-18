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В Эмиратах предсказали будущее

Фото: Пресс-служба
С 5 по 7 декабря в Дубае прошла выставка аудиовизуального и информационно-коммуникационного оборудования и технологий InfoComm Middle East and Africa, темой которой стало будущее сетевых коммуникаций. Открывала мероприятие генеральный директор Управления СМИ Дубая, Ее Превосходительство Мона Ганем Аль-Марри.
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В рамках выставки компании-участницы представили свои новейшие разработки.  Состав экспонентов был достаточно пестрым: бок о бок с известными на весь мир гигантами вроде Yamaha, Epson, Cisco, соседствовали различные стартапы. Пространство выставочного центра заполнили видео-стены и дисплеи всех мастей, аудио-системы, системы конференц-связи, разработки в области VR и многое-многое другое.

Фото: Пресс-служба

Один из самых любопытных экспонатов представила ASKA3D. Японская компания продемонстрировала публике особую стеклянную панель, способную преломлять свет от дисплея таким образом, что человек видит перед собой экран-голограмму. Демонстрировались такие программные примеры внедрения разработки как банковские терминалы, плеер, дисплей медицинского оборудования. Причем область видимости экрана-голограммы достаточно узкая. Например, человек, стоящий сбоку от экрана ничего не видит,  – что говорит в пользу безопасности, особенно если речь идет о терминалах банка. Вдоль одной из стен своего павильона компания выставила несколько таких экранов, демонстрируя возможности в области наружной рекламы (никаких больше вывесок на фасадах!). Выглядело впечатляюще.  

На захват рынка Среднего востока и Африки отправились и наши соотечественники  под эгидой группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ). РЭЦ – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

"Развитие несырьевого экспорта – один из безусловных приоритетов в работе государства, и группа компаний Российского экспортного центра призвана создать условия как для роста несырьевых поставок, так и для увеличения числа компаний-экспортеров", - рассказал глава группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков.

Он отметил, что группа РЭЦ совместно со Сколково работают над созданием в ОАЭ инновационного хаба российских компаний. Уже 7 российских производителей подтвердили свое участие в нем на постоянной основе. Среди направлений их деятельности – обеспечение комплексной безопасности инфраструктурных объектов, решения в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, 3D-моделирования, автоматизации промышленности.

"Целями Хаба на ближайшие 6 месяцев после открытия станет заключение новых контрактов объемом, в 10 раз превышающим начальные расходы на его создание. В ближайшие 2 года предстоит увеличить количество резидентов до 20 компаний и объем заключенных ежегодно контрактов до 30 миллионов долларов", – добавил он.

Фото: Пресс-служба

Эмираты увидели первую российскую мобильную платформу Sailfish Mobile OS Rus от компании Открытая Мобильная Платформа, уникальные технологии в области аудиовизуального оборудования, такие как интерполяционные экраны, которые не бликуют, формируют изображение, отлично видимое даже при ярком свете от 3D-tek, усилитель с невероятно низким уровнем искажения звука от Profilaudio, видео 360 от Planetpics, приложение для организации и проведения мероприятий Compot, российскую CDN RuGeeks, сервис для профессионалов медиа-индустрии по совместной работе с фото и видео (надстройка над облачными хранилищами) Plazma.

На выставке присутствовал телеканал Russia Today. RT демонстрировал свои успехи в области видео 360: потрясающие ролики с МКС, из Большого Театра, видео, снятое с камер, закрепленных на самолетах пилотажной группы "Стрижи".

В ходе презентации RT прозвучали слова, сказанные Марком Цукербергом 2 года назад: “VR is the next platform”. Действительно, на выставке было достаточно много компаний, занимающихся разработками в области VR, был представлен даже первый VR– магазин (надел очки и присматриваешь себе в виртуальной реальности, скажем, новые кроссовки). Автору удалось посидеть в виртуальном салоне бизнес-класса пока не существующего самолета, нажимать несуществующие физически кнопки (странные ощущения), ставить виртуальные книги на виртуальные же полки и делать многие другие простые по сути действия, которые пока кажутся чем-то невероятным, но возможно уже скоро войдут в повседневность, став неотъемлемой ее частью. Такая выставка, как InfoComm, не только площадка, на которой устанавливаются торговые связи, но и уникальная возможность увидеть, как изменится привычный мир вокруг нас благодаря технологиям.

18 декабря 2017, 16:52

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