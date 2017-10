Обновление Windows приводит к "экрану смерти"

По информации портала WccfTech, после установки заплатки KB4041676 на серверах Microsoft, которая должна была устранить 62 неполадки, обновления Windows начали массово выводить компьютеры из строя. При установке пакета система перестает загружаться, на мониторе появляется так называемый синий экран смерти с сообщением о критической ошибке, пишет газета "Известия".

Однако после распространения этой новости в компании Microsoft поспешили заверить, что проблема с установкой обновления устранена. Производитель отметил, что от появления "синего экрана смерти" пострадали лишь корпоративные пользователи.

Напомним, в прошлом году Microsoft заявила, что нашла неожиданное решение для легендарного "синего экрана смерти". Благодаря последнему обновлению Windows 10 пользователи, столкнувшиеся с проблемами, увидят на своих мониторах QR-код, который перенаправит их на страницу помощи с описанием неполадок.

В ранних версиях ОС большую часть "синего экрана смерти" занимали технические данные. В 2012 году к отчету о критической ошибке добавили грустный смайлик.



