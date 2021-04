Появились подробности досрочной победы России в командном чемпионате по фигурному катанию

Российские фигуристы всегда занимали призовые места, однако золотыми медалями они смогли похвастаться лишь на седьмой раз. Представители сборной по фигурному катанию официально заявили о долгожданной победе.

Накануне командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021 подошел к концу. Отечественные спортсмены оправдали надежды поклонников и приятно удивили зрителей своим мастерством и рвением к первому месту. Напомним, заключительный день ознаменовался показами произвольных программ и выступлениями в спортивных парах.

Фурор произвели российские фигуристы – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дуэт продемонстрировал качественное и зрелищное выступление под композицию We are the champions. Стоит отметить, что все зрители как завороженные наблюдали за парящими спортсменами. Похоже, что судьи тоже были впечатлены происходившим на льду и не поскупились на баллы, выставив 151,59.

Более того, и сложная программа Туктамышевой пришлась экспертам по вкусу — фигуристка выполнила множество сложных элементов, не допустив ошибок. Однако окончательный победный вклад привнесла Щербакова, которая получила 160,28 балла. Анна будто закрепила высокие позиции России.

Напомним, уже в первый день отечественные фигуристы сделали мощный толчок к победе. Тогда Виктория Синицина и Никита Кацалапов выбились в лидеры среди пар, на высоких позициях оказались и Щербакова вместе с Туктамышевой. Явным доказательством победы после двух соревновательных дней стал неподкупный 91 балл в активе нашей команды.