Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти

Горюющая россиянка опубликовала в Twitter текст с соболезнованиями. "Мое сердце с тобой, Аманда", – написала Мария Шарапова.
Напомним, отец 17-летней Аманды, Константин Анисимов, был найден мертвым 20 августа. Родственники не комментируют трагедию, детали которой пока окутаны тайной.
Константин был тренером своей юной дочери. Благодаря его советам Анисимова стала самым молодым игроком в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации, где занимает 24-е место. На Открытом чемпионате Франции она добралась до полуфинала, но проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.
My ❤️ with you Amanda.— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 20 августа 2019 г.
Добавим, что в начале августа российская теннисистка Мария Шарапова уступила в первом круге турнира Торонто, призовой фонд которого составляет 2,83 миллиона долларов, 23-летней представительнице Эстонии Анетт Контавейт. В решающем туре, игре на брейк-пойнтах, эстонка сделала все возможное, чтобы одержать победу, и это ей блестяще удалось – результат игры составил 6:4.
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