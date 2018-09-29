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Спорт

Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу

Айртон Сенна. Фото: GLOBAL LOOK/ pressimago sportfotodienst
Трехкратный чемпион мира Формулы-1 Айртон Сенна погиб в жуткой аварии на трассе во время Гран-при Сан-Марино. Когда из смятого в лепешку болида достали тело пилота, было ясно – Сенна не жилец. Однако боссы Формулы-1 приказали как можно быстрее госпитализировать Айртона и запретили объявлять о смерти гонщика. Только скрыв от публики гибель любимца миллионов можно было продолжить шоу, на организацию которого потратили миллионы долларов. Это произошло в 1994 году.
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Сенна родился в Бразилии в 21 марта 1960. С детства он мечтал стать гонщиком. Айртону повезло – его отец был достаточно богатым человеком и потакал желаниям мальчика. Уже в четыре года будущий чемпион сел за руль карта.

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С этого момента вся его жизнь была связана с гонками. Сенна участвовал в различных турнирах и много тренировался. Повзрослев он выбрал в жены давнюю подругу и гонщицу Лилиан. Но брак распался, так так для Айртона спорт всегда был на первом месте. В 24 он дебютировал в Ф-1.

Вскоре Сенна привлек внимание гоночной элиты. Это произошло в 1984 году, когда во время Гран-при Монако Айртону на слабеньком Toleman удалось навести панику на более титулованных и именитых пилотов. Под проливным дождем Сенна преследовал лидировавшего Алена Проста, отыгрывал у него по 7 секунд на круге и даже смог обойти его, но произошло это лишь после того, как гонку в целях безопасности остановили. Айртону не хватило одного круга, чтобы одержать сенсационную победу. На своем первом в карьере подиуме Гран-при он плакал.

Уже в то время Сенна да Силва умел на трассе практически все. Единственное, что ему было не под силу, – смириться с поражением. Занявших второе место он называл первыми среди лузеров. "Вы думаете, что у вас есть предел возможностей, но как только вы достигаете его что-то происходит и вы вдруг находите силы пройти немного дальше. С помощью силы ума, решительности и опыта вы можете взлететь очень высоко", – говорил Айртон.

Айртон Сенна во время выступления за Lotus. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst

Первая победа пришла к бразильцу в следующем году, когда он перебрался в более перспективный с точки зрения карьерного роста Lotus. В португальском Эшториле под проливным дождем Сенна с самого старта не дал усомниться в своем преимуществе, ни разу не уступив лидерство.

Тогда его прозвали "волшебником" и "человеком дождя". Но, за три года, проведенных в Lotus, Айртон смог одержать лишь шесть побед в Гран-при. Ему же хотелось большего. И в 1988 году Рон Деннис пригласил Айртона в McLaren в напарники к двукратному на тот момент чемпиону Алену Просту. "Адский дуэт", как прозвали двух суперчемпионов журналисты, тотально доминировал на трассах Больших Призов. Шутка ли, из 16 этапов чемпионата 1988 года они смогли одержать победу в 15, лишь раз отдав главный приз соперникам, увлекшись борьбой друг с другом.

В коллекции Сенны было еще два чемпионских титула – 1990 и 1991 годов. Оба были завоеваны в борьбе с Простом, в жарких противостояниях, временами выходящих за рамки как правил, так и джентльменской борьбы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Grand Prix Photo/CS

В 1992 году Ален Прост предпочел годичный отпуск выступлению за Ferrari. Тогда Сенна тоже расслабился и немного сдал. Но через год француз вернулся, сев за руль лучшей машины чемпионата – Williams. И бразилец вновь поймал вдохновение. Присутствие на трассе старого соперника как будто придавало двигателю его машины дополнительные лошадиные силы. 

В 1993 году в Донингтоне Айртон Сенна показал лучшую гонку в своей карьере. Он стартовал с четвертого места, в первый поворот вошел пятым. Но к концу первого круга смог обогнать оппонентов и оторваться от них на пару секунд – целую вечность в этом виде спорта. Такого дебютного круга не знал ни один автодром. Сенна попросту растоптал всех оппонентов. В тот день в английском графстве Линкольншир шел дождь.

Сезон 1994 года для Сенны начался не лучшим образом. Он не смог победить на домашнем этапе в Бразилии, а Гран-при Сан-Марино и вовсе не задался с первого заезда. Злой рок преследовал пилотов. 29 апреля в тяжелую аварию попал гонщик Jordan Рубенс Баррикелло – машина подлетела на поребрике и на скорости 225 км/ч ударилась об ограждение. Сенна к тому моменту закончил заезд, узнав о произошедшем он тут же бросился в медицинский центр. "Первым, кого я увидел после аварии, был Айртон. У него были слезы на глазах. Таким я его еще не видел. У меня сложилось такое впечатление, будто бы он воспринял мою аварию как собственную", – вспоминал Рубенс.

Фото: GLOBAL LOOK pressimago sportfotodienst

Практически через сутки после аварии с Рубенсом Баррикелло произошло еще одно ужасное ЧП. Но в отличие от Рубенса у новичка Формулы-1 Роланда Ратценбергера не было шансов на выживание. Simtek австрийца на скорости 320 км/ч вылетел с трассы в повороте Villeneuve и ударился об стену, машину отбросило обратно на трассу. Телевизионные камеры запечатлели момент, когда разбитый болид остановился, и голова австрийского гонщика безжизненно наклонилась в правую сторону.

Сенна, находившийся в тот момент в боксах, увидел аварию, закрыл лицо руками и направился к выходу. Спустившись вниз по пит-лейн, он сел в машину безопасности и отправился на место инцидента. Когда он прибыл туда, тяжело травмированного Ратценбергера уже увезли. Вернувшись в боксы, Айртон отправился на поиски медицинского делегата FIA профессора Сида Уоткинса. От него Сенна узнал, что Ратценбергера увезли в больницу в состоянии клинической смерти. Это был первый смертельный случай в Формуле-1 с 1986 года. Айртон, просил сообщить всем о гибели пилота, тогда по итальянским законам гонку бы отменили. Но мольбы Сенны просто проигнорировали.

"Айртон был шокирован. Он никогда не сталкивался с жестокой реальностью своей профессии, потому что в годы его выступлений никто не погибал. Но он знал о смерти – он был религиозным человеком и был достаточно умен, чтобы обдумать все", – рассказал медик.

Сенна пытался повлиять на боссов Ф-1. Он осознал, насколько опасным стал этот спорт для пилотов. Айртон попросил помощи у своего давнего соперника, уже ушедшего на пенсию Алена Проста. Гонщики договорились вместе принять меры по повышению безопасности. Это произошло за несколько часов до трагедии, которая навсегда изменила Формулу-1.

"Я ему сказал: Айртон, почему бы тебе не отказаться от участия в гонке? Что ты потеряешь в таком случае? Ты три раза выигрывал чемпионат мира, ты – один из самых быстрых гонщиков. Брось это все, а я закончу свою работу и вместе мы поедем на рыбалку. "Сид, в жизни есть вещи, которые от нас не зависят. Я не могу уйти. Я должен продолжать", - пересказал последний разговор с Сенной Уоткинс.

Фото: GLOBAL LOOK pressimago sportfotodienst

1 мая 1994 года на 7 круге гонки Williams Айртона Сенны на скорости 300 км/ч в левом повороте Tamburello сорвало с траектории. В зоне вылета скорость упала до 209 км/ч, а затем правой стороной болид врезался в бетонное ограждение. Обломками машины засыпало трассу. Медики, во главе с Уоткинсом, прибывшие на место аварии, боялись снять с гонщика шлем – он был весь в крови. Тогда было принято решение закрыть болид от посторонних глаз белой занавеской. Все, что происходило далее известно только со слов медицинской бригады.

"Он получил серьезную травму головы. По степени полученных повреждений было понятно, что у него нет шансов на выживание. Когда мы извлеки его из машины, он вздохнул. Несмотря на то, что я не являюсь верующим, в тот момент я почувствовал, как его душа покинула тело",  – вспоминает Сид Уоткинс.

Когда в больнице с Айртона сняли комбинезон, в рукаве был найден испачканный кровью австрийский флаг. По всей видимости, Сенна собирался посвятить свою победу погибшему за день до этого Ратценбергеру, хотя никому не сказал о своих планах.

Сердце Айртона при помощи аппаратуры продержалось еще четыре часа. За это время трассу очистили от кусков разбитой машины и гонка была завершена. Выиграл ее Михаэль Шумахер. Шоу удалось на славу, боссы Ф-1 ценой двух жизней получили свои миллионы.

"Когда ты видишь болид, болид твоего партнера по команде, летящий по травяному покрову, поднимая клубы дыма и дерна, только одно слово вырывается – ****. Затем следует короткая мольба, типа: "Я надеюсь, что с ним все в порядке", и гонка продолжается. Теперь мы знали, что все плохо... После того инцидента Формула-1 больше не будет прежней. Для многих изменилась даже жизнь", – поделился своими переживаниями партнер Сенны по команде Дэймон Хилл.

Автор: Федор Лопырев29 сентября 2018, 20:38

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