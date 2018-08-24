Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Михаэль Шумахер регулярно тренируется в бассейне, но все еще не может ходить и говорить. Родственники прославленного пилота рассказали о его состоянии.

Родня Шумахера всячески ограждает его от внимания прессы. Однако в преддверии Гран-при "Формулы-1" в Бельгии они решили рассказать, как чувствует себя чемпион.

Михаэль Шумахер продолжает курс реабилитации. В декабре 2013 года он получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. До июня 2014-го находился в искусственной коме.

Как рассказывают родственники, Михаэль сильно страдает, он не может говорить и испытывает проблемы с памятью. "Не может ходить или находиться в одиночестве", – сообщили они французским СМИ.

Близкие Шумахера говорят, что он общается с помощью жестов. Иногда, чтобы стимулировать память, включают звук работающего двигателя. "Когда мы сажаем его в инвалидное кресло перед великолепной панорамой гор с видом на озеро, бывает так, что плачет", – рассказали они журналистам.

Вездесущие папарацци не раз пытались проникнуть в жилище, где находится семикратный чемпион мира, но безрезультатно. Информация об истинном состоянии легендарного гонщика тщательно скрывается от СМИ. Шумахера перевезли в бывший дом президента испанского "Реала" Флорентино Переса на Мальорке, пишет EG.ru.

Как сообщалось, супруге гонщика пришлось продать личный самолет Михаэля, а также виллу чемпиона в Мерибеле за 30 миллионов евро, чтобы оплачивать услуги по восстановлению его здоровья. За процессом реабилитации следят 15 медиков.