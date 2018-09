Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями

Находящаяся в Москве вместе со своим канадским тренером двукратная чемпионка мира по фигурному катанию опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с капитаном и игроком "Спартака" Денисом Глушаковым. На снимок отреагировал известный спортивный комментатор.

"Теперь я немного знаю о футболе", – написала Медведева под фото со спортсменом. "Оба молодцы", – прокомментировал пост фигуристки Дмитрий Губерниев. Футболист ответил на это позитивным смайлом, означающим "аплодисменты". А Евгения Медведева любезно заявила комментатору: "У тебя учимся)".

Отметим, приехавшей в Москву фигуристке не удалось избежать скандала. Женя 8 и 9 сентября представила свои программы на сезон во время контрольных прокатов. В первое появление Медведевой в России после ухода от тренера Этери Тутберидзе и начала работы с канадским Брайаном Орсером ей не удалось избежать падений.

Кроме того, экс-наставница фигуристки даже не стала смотреть выступление своей экс-ученицы. Более того, после выступления вся команда Тутберидзе, включая Алину Загитову, прошла мимо Евгении Медведевой и ее тренера, не поздоровавшись.

В свою очередь канадский тренер Дуглас Хау прокомментировал свое высказывание относительно Тутберидзе и Медведевой во время шоу "This and That". Ранее один из ведущих шоу сказал, что слышал, якобы после Олимпиады-2018 наставница сказала Жене, что у нее нет будущего в спорте и она может рожать детей. В ответ Хау подтвердил этот слух, передает "Спорт-Экспресс".