Тутберидзе отправила уязвленную Медведеву рожать детей
О произошедшем между Медведевой и Тутберидзе рассказал канадский тренер Даг Хау. Он узнал о ссоре от своего друга и нынешнего наставника Евгении Брайана Орсера.
"Я слышал, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей после Олимпиады. Что она уже ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал", – цитирует канадца The Skating Lesson.
Поведал Хау и о заминке в выступлении Медведевой на контрольных прокатах в России. "Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад тройной сальхов – тройной тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу", – сообщил специалист.
Отметим, что Этери Тутберидзе предпочитает не говорить о Евгении Медведевой. А во время контрольных прокатов в Москве она не стала смотреть выступление своей бывшей ученицы. После выступления вся команда Тутберидзе, включая Алину Загитову, прошла мимо Евгении Медведевой и ее наставника Брайана Орсера, не поздоровавшись.
Напомним, на Играх в Пхенчхане Евгению Медведеву обошла коллега по сборной 15-летняя Алина Загитова. После соревнований Женя решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, так как считала, что та уделяет все свое внимание юной звезде.
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