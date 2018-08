Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе

Дарья Паненкова выступит на Гран-при с программами, поставленными новым тренером. О том, чтобы оставить наработки предыдущего наставника Этери Тутберидзе, фигуристка даже не думала.

Бывшие воспитанницы тренера Этери Тутберидзе продолжают преподносить сюрпризы экс-наставнику. 15-летняя Дарья Паненкова, покинувшая группу известного специалиста этим летом, представит на Гран-при по фигурному катанию новые программы. Юная спортсменка заявила, что даже не думала о возможности оставить композиции, подготовленные с прежним тренером.

Дарья в этом году начинает выступления на взрослом уровне. У нее есть еще в запасе немного времени – контрольные прокаты состоятся только 9 сентября, а соревнования начнутся еще позже. Новые короткую и произвольную программы Паненкова создала с новым наставником, имя которого пока не раскрывает.

"На контрольных прокатах представлю программы, поставленные уже у нового тренера, специалисты из Федерации фигурного катания на коньках России их пока не видели. Короткая будет под песню Skyfall певицы Адель, ее предложил тренер, а произвольная – под You're Not From Here Лары Фабиан, это была уже моя идея. Давно хотела себе постановку под эту исполнительницу, и, наконец, моя мечта сбылась!" – приводит слова спортсменки "Спорт-экспресс".

Несмотря на отказ от программ Тутберидзе, Паненкова разместила в своем Instagram запись с благодарностью бывшим наставникам. "Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу, за проделанную работу. Спасибо вам, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня", – написала Паненкова. Дарья также отмечает, что сохранила теплые отношения с бывшими "одногруппницами" – в частности, с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Публикация от Daria Panenkova (@darya__panenkova) 28 Июл 2018 в 10:32 PDT

Напомним, в последнее время группу Этери Тутберидзе покинули несколько фигуристок. И только две из них согласились общаться с журналистами. Первой стала Евгения Медведева, перешедшая после Олимпиады в Пхенчхане к канадцу Брайану Орсеру. Теперь обет молчания нарушила Паненкова. Две другие фигуристки, ушедшие от Тутберидзе в этом году – Полина Цурская и Анастасия Тараканова, от комментариев отказываются.