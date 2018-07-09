Взорвавший ЧМ-2018 Дзюба покидает Россию

Один из лидеров сборной на турнире заинтересовал иностранные клубы. Сделка может произойти в ближайшие дни.

Китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" заинтересован в трансфере форварда сборной России Артема Дзюбы, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, официальное предложение поступит в ближайшее время . Ранее игроком "Зенита" интересовался другой китайский клуб – "Гуанчжоу".



Вопрос о переходе нападающего может решиться уже на этой неделе, так как 13 июдя в китайкой суперлиге заканчивается период дозаявок. Однако, как отмечает издание, возможно, он будет продлен до 15 июля.

Дзюба выступает за "Зенит" уже три года. Вторую половину прошлого сезона он провел в в аренде в тульском "Арсенале", забив в 10 матчах шесть мячей. В составе национальной команды на ЧМ-2018 нападающий стал одним из лучших – в пяти матчах забил три гола и сделал две голевые передачи.

Отметим, что Дзюба попал в сборную открытий мундиаля. Как сообщает телеканал "360", в символической сборной, составленной ESPN, есть еще один россиянин – Денис Черышев, который забил в пяти играх четыре гола. Полный список футболистов, сумевших значительно улучшить свою игру во время ЧМ-2018, выглядит так:

Вратарь: Чо Хен У (Южная Корея).

Защитники: Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия), Лукас-Франсуа Эрнандес (Франция).

Полузащитники: Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония).

Нападающие: Мэтью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

