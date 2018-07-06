Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
Такое мнение Рубинштейн выразил в своей колонке на сайте The Insider. По его словам, ему не дано счастье "возбуждаться от чужих спортивных побед и поражений". При этом публицист подчеркнул, что не оговорился.
"Именно от чужих, потому что если даже эти "наши" и говорят на одном со мной языке, и если на обложках моего и их паспортов и изображен один и тот же герб, считать их лишь на этом основании "нашими" я никак не могу", – написал он. А от выражения "наши парни" его тошнит, отметил литератор.
Такое смелое заявление вызвало настоящий скандал. Пользователи Сети осудили автора за слова в адрес футболистов российской сборной.
В их числе – и Владимир Соловьев. "Человек пропустил замечательную возможность промолчать", – прокомментировал журналист реплику поэта в Twitter. Большинство комментаторов разделили его мнение. "А промолчал бы, до сих пор за умного бы считали", "Лучше б молчал. Неважно, какой страны у нас паспорта, важно то, что у нас русские корни", "Среди мозговых извращенцев новый тренд – пиариться на футболе, изрыгая помои на головы российских болельщиков!" – осудили Рубинштейна пользователи соцсети.
А Россия отказалась считать Рубинштейна своим pic.twitter.com/tpuIIFPBIj— Олег (@votsvis) 5 июля 2018 г.
Ранее случился еще один грязный скандал, касающийся ЧМ-2018. Экс-руководитель по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен" Галина Панина заявила в Facebook, что якобы пьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. Она добавила, что в комментариях к публикации "вскрывает ватку и удаляет". Для знакомых с сетевым жаргоном людей эта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей и блокирую их".
Напомним, Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Испанию в серии пенальти. Теперь нашим игрокам 7 июля предстоит встретиться в Сочи с командой Хорватии.
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