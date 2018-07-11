Известный футболист жестоко избил бывшую и ее собаку
Подруга Делисии, которая опубликовала снимок, заявила, что в дом девушки ворвался неизвестный и стал требовать отдать драгоценности, подаренные Лешоном, после чего зверски избил хозяйку. Американка уверена, что это было сделано по поручению Лешона.
Более того, спортсмена обвинили в регулярных избиениях собаки и маленького сына, а также в употреблении наркотиков. "Не могу поверить, что ты сделал это с моей лучшей подругой! Мир должен знать, какое ты животное!" – написала подруга пострадавшей.
Снимок с окровавленным лицом девушки быстро стал вирусным и разошелся по Сети, передает TMZ. Стоит отметить, что подруга Делисии вскоре удалила его со своей страницы в Instagram.
JUST IN: Bills star LeSean McCoy accused of domestic violence in graphic and disturbing Instagram post https://t.co/u8CphpHl79 pic.twitter.com/RU4aDjXdhc— New York Daily News (@NYDailyNews) 10 июля 2018 г.
Лешон Маккой категорически отрицает обвинения в свой адрес. Он заверил, что давно не контактировал с бывшей спутницей и не имеет никакого отношения к происшествию.
Правоохранители подтвердили, что расследуют ограбление Кордон, а сама она госпитализирована. По предварительной информации, преступление было спланировано человеком, который знал о подаренных Лешоном украшениях. Впрочем, официальные обвинения спортсмену пока не предъявлены.
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