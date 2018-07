Известный футболист жестоко избил бывшую и ее собаку

Подруга Делисии, которая опубликовала снимок, заявила, что в дом девушки ворвался неизвестный и стал требовать отдать драгоценности, подаренные Лешоном, после чего зверски избил хозяйку. Американка уверена, что это было сделано по поручению Лешона.

Более того, спортсмена обвинили в регулярных избиениях собаки и маленького сына, а также в употреблении наркотиков. "Не могу поверить, что ты сделал это с моей лучшей подругой! Мир должен знать, какое ты животное!" – написала подруга пострадавшей.

Снимок с окровавленным лицом девушки быстро стал вирусным и разошелся по Сети, передает TMZ. Стоит отметить, что подруга Делисии вскоре удалила его со своей страницы в Instagram.

JUST IN: Bills star LeSean McCoy accused of domestic violence in graphic and disturbing Instagram post https://t.co/u8CphpHl79 pic.twitter.com/RU4aDjXdhc