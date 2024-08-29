Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО

Центр сможет проводить до 50 операций в день.

Детям участников специальной военной операции будут предоставлять помощь в Детском клиническом центре им. Рошаля в подмосковном Красногорске. Об этом стало известно по итогу совместного визита заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой и первого заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Это следует из заключенного между центром и фондом "Защитники Отечества" соглашения.

"Нам очень важно, чтобы дети наших военнослужащих, дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах. У всех детишек, которые здесь окажутся, будет возможность действительно жить здоровой, полноценной, активной жизнью в дальнейшем, несмотря даже на те трудности, с которыми они сталкивались", – отметила Цивилева.

Новый детский клинический центр в Красногорске оснащен высокотехнологичным оборудованием. Оно обеспечит точную диагностику детям участников СВО.

Всего в этом медицинском комплексе будут амбулаторно лечить более 150 тысяч детей в год. Бесплатный доступ к нему предоставлен всем детям страны вне зависимости от региона рождения.

"Наш губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно", – заявила Болатаева.

Отмечается, что центр, построенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение", включает все направления детской медицины и сможет проводить до 50 операций в день.

В новом учреждении будут работать более 500 ведущих специалистов и более 800 человек среднего медперсонала.

Ранее центр посетил президент РФ Владимир Путин.