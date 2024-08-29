Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар"

Московский фестиваль "Театральный бульвар", радующий столичных жителей и гостей города на протяжении семи недель, подходит к своему завершению. Организаторы подготовили насыщенную программу на последние дни августа, чтобы сделать финал мероприятия ярким и запоминающимся событием.



Изначально планировалось завершить фестиваль "Театральный бульвар" 11 августа, но по многочисленным просьбам зрителей его решили продлить до конца лета. За это время фестиваль успел полюбиться публике, некоторые посетители приезжают сюда каждые выходные. Многие именитые актеры и ведущие театры столицы неоднократно принимали участие в мероприятиях.

Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что организаторы хотят сделать последние дни фестиваля теплыми и душевными как для зрителей, так и для артистов, которые все это время радовали москвичей своим творчеством.

Так, 30 августа на основной сцене амфитеатра на Покровском бульваре гости увидят спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке" в исполнении артистов театр-сцены "Мельников". Также состоится открытый разговор с известной актрисой Ириной Безруковой. Зрители смогут посмотреть и другие постановки, в том числе «Семейная картина" Московского губернского театра и "Дракон" артистов "Мастерской Дмитрия Брусникина" и Театра на Таганке.

На Чистопрудном бульваре в этот день выступит театр-студия "Культрас" с постановкой "Цветик-семицветик", а театр "Трикстер" представит спектакль "Записки Черномора". Кроме того, здесь будут работать творческие мастерские.

Финальный день фестиваля, 31 августа, также обещает быть насыщенным. На Пушкинской площади пройдет гала-концерт "Голос над миром" с участием ведущих оперных солистов, вокальной молодежи России и зарубежья, а также звезд театра "Ла Скала" и Большого театра. Кроме того, здесь состоится литературная программа "C Пушкиным на дружеской ноге", спектакль "Пятое время года. Любовь…", музыкальные номера из постановки "Мюзикл на чердаке" и выступление проекта Zventa Sventana.

В последний день лета зрителей ждут и другие интересные события. На основной сцене в амфитеатре "Яма" пройдут спектакли с участием известных артистов, таких как Владимир Скворцов, Елена Захарова, Егор Дружинин. Народный артист России Андрей Соколов проведет творческий вечер, а актриса Александра Ребенок представит моноспектакль "Школа этикета".

На Чистопрудном бульваре в финальный день фестиваля покажут спектакль "Алый парус Грина" по мотивам произведений Александра Грина, а также прозвучат китайские, японские и корейские народные сказки в исполнении артистов Московского детского театра теней.