Петербургу вернули победное граффити с Черчесовым

Уличные художники восстановили изображение тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова на стене технического помещения в Санкт-Петербурге, передает Пятый канал. Накануне вандалы испортили портрет спортсмена, "отрубив" ему палец. Авторы решили не просто восстановить рисунок, а изобразить тренера в новой позе.
Ранее испорченное граффити на трансформаторной будке в Пушкарском саду полностью замазали серой краской, сообщает FlashNord. На то, что изображение Станислава Черчесова вернется на стену, намекала фраза "До завтра".
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