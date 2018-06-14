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Побрившегося Овечкина подняли на смех

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сбрил свою "знаменитую" бороду. По словам хоккеиста, его бритвенный станок будет выставлен на торги.
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Все вырученные на аукционе средства направят на благотворительные цели. Деньги пойдут на счет организации, занимающейся поддержкой хоккейных сборных для детей-инвалидов, сообщает Тeleprogramma.pro. 

После того как спортсмен сообщил в Twitter, что избавился от растительности на лице, его высмеяли пользователи соцсети. Более того, на фото Овечкин предстал в футболке, надетой наизнанку. После публикации снимка хоккеист стал мемом.

 

В подписи к фото нападающий отметил, что рад избавиться от волос на лице. Пользователи заметили, что, избавившись от бороды, спортсмен сильно помолодел, при этом став похожим на персонажа Джима Керри в фильме "Тупой и еще тупее". Они посоветовали Овечкину подстричься.

Что касается неправильно надетой футболки, фолловеры предположили, что хоккеист сделал это ради фото для Gillette, а на лицевой стороне майки размещен логотип другой компании. "Да он просто пил шесть дней без перерыва", "Я бы с радостью посмотрел, как бы ты сказал это ему в лицо", – высмеяли спортсмена комментаторы.

Напомним, 8 июня Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финале его команда победила "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.

Автор: Валерия Нарская14 июня 2018, 14:37
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