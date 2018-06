Побрившегося Овечкина подняли на смех

Все вырученные на аукционе средства направят на благотворительные цели. Деньги пойдут на счет организации, занимающейся поддержкой хоккейных сборных для детей-инвалидов, сообщает Тeleprogramma.pro.

После того как спортсмен сообщил в Twitter, что избавился от растительности на лице, его высмеяли пользователи соцсети. Более того, на фото Овечкин предстал в футболке, надетой наизнанку. После публикации снимка хоккеист стал мемом.

my playoff beard is gone thx to my friends @Gillette On Demand for the gr8 shave today!!!! feels awesome to #breakthebeard! soon we will make news on charity auction for the razors #gillettepartner pic.twitter.com/NsFODNfPxe