Побрившегося Овечкина подняли на смех

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сбрил свою "знаменитую" бороду. По словам хоккеиста, его бритвенный станок будет выставлен на торги.



Все вырученные на аукционе средства направят на благотворительные цели. Деньги пойдут на счет организации, занимающейся поддержкой хоккейных сборных для детей-инвалидов, сообщает Тeleprogramma.pro.

После того как спортсмен сообщил в Twitter, что избавился от растительности на лице, его высмеяли пользователи соцсети. Более того, на фото Овечкин предстал в футболке, надетой наизнанку. После публикации снимка хоккеист стал мемом.

my playoff beard is gone thx to my friends @Gillette On Demand for the gr8 shave today!!!! feels awesome to #breakthebeard! soon we will make news on charity auction for the razors #gillettepartner pic.twitter.com/NsFODNfPxe — Alex Ovechkin (@ovi8) 14 июня 2018 г.

В подписи к фото нападающий отметил, что рад избавиться от волос на лице. Пользователи заметили, что, избавившись от бороды, спортсмен сильно помолодел, при этом став похожим на персонажа Джима Керри в фильме "Тупой и еще тупее". Они посоветовали Овечкину подстричься.



Что касается неправильно надетой футболки, фолловеры предположили, что хоккеист сделал это ради фото для Gillette, а на лицевой стороне майки размещен логотип другой компании. "Да он просто пил шесть дней без перерыва", "Я бы с радостью посмотрел, как бы ты сказал это ему в лицо", – высмеяли спортсмена комментаторы.

Напомним, 8 июня Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финале его команда победила "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.