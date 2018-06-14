Побрившегося Овечкина подняли на смех
Все вырученные на аукционе средства направят на благотворительные цели. Деньги пойдут на счет организации, занимающейся поддержкой хоккейных сборных для детей-инвалидов, сообщает Тeleprogramma.pro.
После того как спортсмен сообщил в Twitter, что избавился от растительности на лице, его высмеяли пользователи соцсети. Более того, на фото Овечкин предстал в футболке, надетой наизнанку. После публикации снимка хоккеист стал мемом.
my playoff beard is gone thx to my friends @Gillette On Demand for the gr8 shave today!!!! feels awesome to #breakthebeard! soon we will make news on charity auction for the razors #gillettepartner pic.twitter.com/NsFODNfPxe— Alex Ovechkin (@ovi8) 14 июня 2018 г.
В подписи к фото нападающий отметил, что рад избавиться от волос на лице. Пользователи заметили, что, избавившись от бороды, спортсмен сильно помолодел, при этом став похожим на персонажа Джима Керри в фильме "Тупой и еще тупее". Они посоветовали Овечкину подстричься.
14 июня 2018 г.
Что касается неправильно надетой футболки, фолловеры предположили, что хоккеист сделал это ради фото для Gillette, а на лицевой стороне майки размещен логотип другой компании. "Да он просто пил шесть дней без перерыва", "Я бы с радостью посмотрел, как бы ты сказал это ему в лицо", – высмеяли спортсмена комментаторы.
14 июня 2018 г.
14 июня 2018 г.
Напомним, 8 июня Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финале его команда победила "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.
Ни единый мускул не дрогнул на лицах пары
Адвокат потерпел фиаско
Певица обнародовала пикантное фото
Артист отказался проводить родственника в последний путь