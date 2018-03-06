Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях

Японские журналисты взяли интервью у Алины Загитовой. Всемирно известная фигуристка показала зарубежным репортерам квартиру, и народ пришел в ужас от жилищных условий.

Журналисты японской телекомпании NHK побывали дома у олимпийской чемпионки Алины Загитовой и сняли о ней видео. 15-летняя спортсменка живет в съемной квартире вместе с бабушкой. Зарубежные репортеры сняли скромные квадратные метры, которые юная фигуристка делит не только с престарелой родственницей, но и двумя, предположительно, шиншиллами и бритым котом.

В квартире, где явно лет 15 не было ремонта и мебель, судя по виду, является его ровесницей, Загитова показала японцам свои многочисленные награды и обилие игрушек, которые ей подарили восторженные поклонники. По всей видимости, саму Алину мало волнуют жилищные условия. Но кадры, на которых работники японского телевидения демонстрируют крошечную кухню, где, сидя за столом, можно не вставая дотянуться до противоположной стены, и сушилку в гостиной с сохнущим бельем, выглядят весьма символично. Что уж говорить об одежде, которая, не помещаясь в единственный шкаф, просто лежит горой возле стены.

Это не ускользнуло от внимания зрителей. Некоторые не смогли сдержать своего возмущения. "Алина делит с бабушкой, сестрой, двумя шиншиллами (или что это за крысы), котом однушку???? Вы серьезно???? Сушилка в гостиной???? Бл... Что за пц??? Это же Олимпийская чемпионка! Гордость нации!!!﻿ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот так очень скромно в спартанских условиях живет олимпийская чемпионка. Спасибо японцам за вашу поддержку, за видео. за ту искреннюю любовь которую дарите нашим фигуристкам", "Спасибо за видео. Спасибо матерь божья, что она беднее. чем я думала", "Ей подарили машину, но да, она живет в маленькой квартирке, я в шоке", "Алина заслуживает новую квартиру!﻿" – высказались пользователи Сети.