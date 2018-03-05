Ягудин молится о состоянии Медведевой

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин поделился опасениями по поводу состояния юной коллеги, серебряной медалистки Олимпиады в Пхенчхане Евгении Медведевой. Также он рассказал, от кого из наших ждать успехов на следующих Играх.

Ягудин отметил, что наши фигуристы выступили на Олимпиаде-2018 "пусть не феерично, но достойно". Он уверен, что и через четыре года можно надеяться на взявшую золото в Пхенчхане Алину Загитову и Евгению Медведеву. По словам спортсмена, у них "хорошие перспективы".

Однако фигурист обеспокоен тем, как будут развиваться девочки в физическом плане. Ведь женский организм, как заявил Алексей Ягудин, в этом отношении непредсказуем. "Мальчик созревает по одной схеме, девочка – по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Женя успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело", - цитирует фигуриста сайт "Комсомольская правда". "Липницкая не смогла. У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет", – добавил спортсмен, переживающий по поводу состояния новых звездочек фигурного катания.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Фев 25, 2018 в 12:07 PST

Также Ягудин вспомнил слова Медведевой о том, что спорт – это война. "В целом это выражение – правда. Женя имела в виду борьбу между спортсменами. На турнирах даже самые близкие подруги превращаются во врагинь. И градус от степени турнира повышается. А Олимпиады – самый важный турнир для спортсмена. И с Женей я согласен. Это сражение, битва – по-разному можно формулировать. На таких турнирах только самые сильные и побеждают", – заявил фигурист.

Загитова и Медведева поздравили страну с 23 февраля!!! pic.twitter.com/kRlfgTDXuF — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 23 февраля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, предолимпийский год у Евгении Медведевой выдался необычайно сложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После Гран-при Японии, который россиянка уже провела с повреждением, она не выходила на лед два месяца. Травма в олимпийский сезон – худшее, что может случиться со спортсменом.

Восстановилась Медведева к чемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервые за три сезона не была фавориткой и потерпела поражение. К Играм в Пхенчхане Медведева набрала лучшую форму, но ей не хватило одного балла, потерянного в короткой программе.