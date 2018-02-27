Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
Евгенией Медведевой особенно гордятся в Армении. Местные СМИ, рассказывая о достижениях фигуристки, упоминают ее прежнюю фамилию – Бабасян. Отец спортсменки долгое время оставался в тени. Но после победы дочери на Играх в Пхенчхане Арман Бабасян решился дать интервью.
Арман родился в Ереване. В 16 лет с родителями и младшим братом переехал в Москву. С будущей супругой – фигуристкой Жанной Девятовой - познакомился, когда оба работали на киностудии "Союзмультфильм".
Когда Женя каталась еще у тренера Любови Яковлевой, она носила фамилию отца. Однако позже Арман Бабасян расстался с матерью Евгении, девочка взяла девичью фамилию бабушки и стала Медведевой.
"Смена фамилии произошла исключительно с моего согласия, и на тот момент это решение было правильным. Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет! Надеюсь, мне удастся раз и навсегда закрыть эту тему", – ответил Арман на вопрос журналиста "МК".
По словам Бабасяна, после расставания с Жанной им удалось сохранить теплые, дружеские отношения. Родители Евгении постоянно общались и общаются до сих пор. Арман подчеркивает, что Жанна – прекрасная мать и очень достойный человек.
Решение Жанны Девятовой отдать дочь на фигурное катание Бабасян одобрил и поддержал. Правда, признается, что никогда не смотрит прямые эфиры выступлений Жени: по его словам, это очень тяжелая эмоциональная нагрузка, да и не хочется передавать дочери лишние переживания.
Рассказал Арман и о талисмане, который помогает спортсменке. По его словам, Женю крестили. Крестный – брат Бабасяна, крестная – подруга Жанны. Отец чемпионки уверен, что крестик на шее хранил и будет хранить дочь.
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